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Мінфін залучив ₴8,45 млрд через розміщення ОВДП
Міністерство фінансів України 9 червня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,45 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До держбюджету залучено 8,45 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.
У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,38 млрд грн.
Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,83% річних залучили до бюджету 2,04 млрд грн.
Від розміщення облігацій у гривні строком 3,8 року з дохідністю 12,90% річних до бюджету надійшло 5,04 млрд грн.
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