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АНАЛІТИКА

Геополітична напруга обвалила золото до мінімуму за 11 тижнів

11:25 10.06.2026 |

Фінанси

Золото подешевшало до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування жорсткішої політики центробанків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото втратило 1,3% і коштувало $4 206,08 за унцію після падіння до найнижчого рівня з 23 березня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у серпні знизилися на 1,4% - до $4 228.

Нафта після загострення зросла на 1%, що посилило побоювання щодо інфляції та підтримало очікування, що процентні ставки залишатимуться високими довше.

Хоча золото вважають захистом від інфляції, вищі ставки центробанків тиснуть на метал, який не приносить процентного доходу.

Трейдери тепер оцінюють імовірність підвищення ставки у США до грудня більш ніж у 70%, за даними CME FedWatch. Ринки також чекають на дані щодо інфляції у США цього тижня, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: золото
 

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