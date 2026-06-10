Фінансові новини
- |
- 10.06.26
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Геополітична напруга обвалила золото до мінімуму за 11 тижнів
11:25 10.06.2026 |
Золото подешевшало до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування жорсткішої політики центробанків.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Спотове золото втратило 1,3% і коштувало $4 206,08 за унцію після падіння до найнижчого рівня з 23 березня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у серпні знизилися на 1,4% - до $4 228.
Нафта після загострення зросла на 1%, що посилило побоювання щодо інфляції та підтримало очікування, що процентні ставки залишатимуться високими довше.
Хоча золото вважають захистом від інфляції, вищі ставки центробанків тиснуть на метал, який не приносить процентного доходу.
Трейдери тепер оцінюють імовірність підвищення ставки у США до грудня більш ніж у 70%, за даними CME FedWatch. Ринки також чекають на дані щодо інфляції у США цього тижня, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
|Єврокомісія попередила: ризик втрати частини допомоги ЄС через невчасні реформи
|Палата представників США підтримала допомогу Україні та санкції проти РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Геополітична напруга обвалила золото до мінімуму за 11 тижнів
|Долар США помірно дешевшає до основних валют
|Мінфін залучив ₴8,45 млрд через розміщення ОВДП
|Довідковий курс гривні вдруге поспіль оновив мінімум – 44,78 грн/$1
|Долар США слабшає до основних валют
|Ціни на нафту падають, Brent біля $93,4 за барель
Бізнес
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C
|YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%