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Ціни на нафту падають, Brent біля $93,4 за барель
10:09 09.06.2026 |
Ціни на нафту вранці у вівторок падають після зростання напередодні, інвестори оцінюють перспективи близькосхідного конфлікту.
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:13 кч становить $93,44 за барель, що на $0,81 (0,86%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $1,16 (1,24%), до $94,25 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилися в ціні до цього часу на $1,15 (1,26%), до $90,15 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,76 (0,84%), до $91,30 за барель.
Іран та Ізраїль домовилися перервати атаки один проти одного, що підвищує надії на просування мирних переговорів, пише Trading Economics. У вихідні вони обмінялися ударами, поставивши під загрозу і без того крихке перемир'я і спровокувавши побоювання більш масштабної ескалації.
Президент США Дональд Трамп закликав обидві країни деескалувати конфлікт і заявив, що переговори з Тегераном тривають, а ціни на нафту після закінчення бойових дій мають знизитися.
Водночас Ормузька протока де-факто залишається закритою через подвійну блокаду з боку США та Ірану.
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