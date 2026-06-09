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Долар США слабшає до основних валют
10:30 09.06.2026 |
Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни вранці у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,10%.
Тиск на долар як на захисний актив чинять домовленості Ірану та Ізраїлю про припинення взаємних атак. За словами президента США Дональда Трампа, обидві країни хочуть негайного перемир'я, і переговори просуваються.
Стримують ослаблення американської валюти сильні дані щодо національного ринку праці, які зміцнили інвесторів у думці, що Федеральна резервна система (ФРС) до кінця року підвищить процентну ставку.
Учасники ринків оцінюють ймовірність підвищення ставки Федрезерву на грудневому засіданні приблизно в 70%, пише Trading Economics.
Крім того, цього тижня вони чекають статистики споживчої та виробничої інфляції в Штатах, яка може вплинути на траєкторію грошово-кредитної політики.
Пара євро/долар за даними на 8:45 кч торгується на рівні $1,1547 порівняно з $1,1535 на закриття попередньої сесії.
У четвер відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Трейдери вважають, що цього разу регулятор підніме процентні ставки.
Курс фунта підвищується до $1,3364 з $1,3341 за підсумками торгів у понеділок.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,14 єни проти 160,18 єни напередодні.
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