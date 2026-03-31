За даними НБУ, страховий сектор торік показав зростання активів та прибутку, а фінансові компанії відновили обсяг послуг до довоєнного рівня

Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній торік вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний показник 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору, повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що ризикові страховики наростили активи на 8,0% кв/кв та на 37,9% р/р, а частку високоліквідних складових (кошти в банках, державні цінні папери та кошти в Моторному (транспортному) страховому бюро України) в прийнятних активах - до 85,1%.

Страховики життя також наростили активи - на 4,8% кв/кв та на 14,8% р/р, а частку високоліквідних складових у прийнятних активах (кошти в банках та державні цінні папери) - до 95%.

"Чистий прибуток ризикових страховиків у 2025 році зріс удвічі завдяки значному збільшенню результату від страхової діяльності та вищим інвестиційним доходам, страховиків життя - на 33,2% р/р з огляду на вищі фінансові та інвестиційні доходи", - йдеться в повідомленні.

Також у 2025 році обсяг активів кредитних спілок зменшився переважно за рахунок установ, що не залучають депозити. Кредитний портфель сегменту зменшився на 5,4% кв/кв та на 8,5% р/р з огляду на скорочення обсягів нових кредитів підприємцям та на придбання, будівництво, ремонт нерухомості.

"Обсяг активів фінансових компаній збільшився на 11,5% кв/кв, однак зменшився на 7,1% р/р. Водночас обсяг наданих фінансових послуг зріс та у 2025 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення, перевищив довоєнний показник 2021 року", - зазначають у Нацбанку.

Кредитний портфель фінансових компаній збільшився на 3,6% кв/кв та на 41,0% р/р і досяг історично найвищого рівня. Також фінансові компанії нарощували обсяги операцій із викупу заборгованості, однак обсяг класичного факторингу після чотирьох кварталів зростання скоротився.

"За 2025 рік майже 90% фінансових компаній отримали прибуток. Більше половини прибутку сегменту забезпечив оператор програми "єОселя" - ПрАТ "Укрфінжитло", - йдеться в повідомленні.

Минулого року обсяг активів ломбардів зменшився на 5,9% кв/кв та на 3,7% р/р, натомість обсяг нових кредитів збільшився.


За даними огляду, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися на 10,1% за квартал (кв/кв), однак зменшилися на 0,2% в річному вимірі (р/р). Тож частка небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору дещо знизилася і сягнула історично найнижчого рівня - 8,8% на кінець грудня 2025 року.
 

