Visa збільшила обіг стейблкоїнів в 4 рази, додала нові у 4 блокчейнах та випустила понад 16 млрд токенів за останній квартал

Компанія Visa оприлюднила фінансовий звіт за останній квартал 2025 року, в якому відмітила зростання напрямку стейблкоїнів і токенізації. Компанія запустила понад 130 програм, пов'язаних зі стейблкоїнами, у більш ніж 40 країнах світу.

Як сказано у звіті, витрати за картками, прив'язаними до стейблкоїнів, зросли вчетверо порівняно з минулим роком. Місячний обіг таких транзакцій уже перевищує $2,5 млрд, а в річному еквіваленті. Від 2020 року Visa провела понад $140 млрд крипто- та стейблкоїн-платежів: $100 млрд - купівлі активів із використанням реквізитів Visa та $35 млрд - витрати в мережі торговців.

На рівні інфраструктури Visa додає підтримку чотирьох стейблкоїнів у чотирьох блокчейнах з подальшою конвертацією у понад 25 фіатних валют. Наразі у компанії вже працює підтримка стейблкоїнів USDC, EURC, PYUSD та USDG на блокчейнах Ethereum, Solana, Stellar та Avalanche - мова може йти саме про них. Visa також вмикає можливість мінтити (спалювати) стейблкоїни для клієнтських банків через Tokenized Asset Platform.

У сегменті додаткових сервісів (VAS) компанія Visa повідомила про першу угоду з Pismo - випуск стейблкоїн-картки спільно з Gnosis Pay у Європі, а також про підключення Token Management Service до платформи Booking.com, що охоплює понад 65 ринків і має на меті спростити приймання токенізованих платежів для онлайн-мерчантів.

"Visa фактично стала гіпермасштабованим фінансовим рушієм - тепер будь-хто, хто хоче працювати у сфері руху грошей, може будувати сервіси поверх нашої архітектури Visa as a Service." - зазначив генеральний директор Райан МакІнерні.

Паралельно Visa активно просуває токенізацію, яка замінить реальні карткові дані на захищені цифрові токени. Станом на четвертий квартал 2025 року випущено понад 16 млрд токенів, тоді як у травні 2024 року їх було лише 10 млрд. У компанії заявляють про стратегічну мету - токенізувати 100% усіх онлайн-транзакцій, що, за словами Visa, суттєво зменшує ризики шахрайства та підвищує швидкість обробки платежів.

Окрім токенізації, компанія активно тестує Visa Trusted Agent Protocol - відкритий фреймворк для перевірки торговців у середовищах agentic commerce, де покупки здійснюють AI-агенти від імені користувачів. Це значно знизило рівень зловживань: за перший рік AI-моніторингу ліквідовано понад 25 000 шахрайських мерчантів, заблоковано більше $1 млрд спроб шахрайства. Цей напрям, разом зі стейблкоїнами і кросбордерними переказами, називають у Visa ключовими у 2026 році, особливо на ринках, що розвиваються.