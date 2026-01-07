Авторизация

Криза у Венесуелі підштовхнула ціни на золото до тижневого піку

17:20 06.01.2026 |

Фінанси

Золото продовжило зростання й вийшло на максимум за тиждень, оскільки напруження навколо Венесуели збільшило попит на "тиху гавань".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Spot-золото додало 0,4% - до $4 463,63 за унцію, після майже 3% зростання в попередню сесію. Наприкінці року метал встановив рекордний максимум на рівні $4 549,71 (26 грудня) і показав найкращий річний результат із 1979 року, підскочивши на 64%.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому піднялися на 0,5% - до $4 473,90 за унцію.

"Коментарі представників ФРС, звісно, не завадили зростанню, але навряд чи радикально змінили розклад. У нас попереду важливий тиждень із п'ятничним звітом щодо зайнятості", - сказав Ілля Співак, керівник напряму глобальної макроаналітики в Tastylive.

Венесуельський президент Ніколас Мадуро в понеділок не визнав себе винним у звинуваченнях у наркоторгівлі після того, як його захоплення американськими військовими президентом США Дональдом Трампом сколихнуло світових лідерів і змусило чиновників у Каракасі лихоманково шукати нову конфігурацію влади.

"Захоплення Мадуро стало ілюстрацією розриву між США і Китаєм та ширше - тренду деглобалізації", - зазначив Співак.

Активи, які не приносять доходу у вигляді відсотків (як-от золото), зазвичай почуваються краще в умовах низьких ставок і на фоні геополітичної чи економічної невизначеності.

Spot-срібло зросло на 2,8% - до $78,64 за унцію, після того як 29 грудня оновило історичний максимум на рівні $83,62. За підсумками 2025 року срібло злетіло на 147%, значно випередивши золото й показавши найкращий рік за всю історію.

Spot-платина подорожчала на 2% - до $2 315,69 за унцію, після зростання до рекордних $2 478,50 минулого понеділка. Раніше в ході сесії вона піднімалася більш ніж на 5%, також оновивши тижневий максимум.

Паладій торгувався на 2,2% вище - біля $1 745,68 за унцію.
За матеріалами: Економічна правда
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,5634
  0,1426
 0,34
EUR
 1
 49,7992
  0,2856
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на 05.01.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

