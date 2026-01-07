Фінансові новини
Банки нарощують темпи кредитування в прифронтових регіонах – НБУ
15:39 06.01.2026
Підприємства в наближених до фронту областях мають операційну рентабельність на рівні середньої по країні, а банки нарощують темпи кредитування в прифронтових регіонах, і зараз ці темпи співмірні з іншими регіонами.
Про це повідомляє Національний банк України.
"Бізнес в Україні потерпає від війни, однак продовжує працювати, зберігає платоспроможність і нарощує кредитний портфель навіть у прифронтових областях, у тому числі завдяки державній підтримці", - зазначає регулятор.
Умови ведення бізнесу на прифронтових територіях залишаються складними через інтенсивність обстрілів, міграцію населення до безпечніших регіонів та ризики окупації. Водночас зберігаються передумови для подальшого банківського фінансування підприємств у цих регіонах.
"За даними Звіту про фінансову стабільність, підприємства в наближених до фронту областях мають операційну рентабельність на рівні середньої по країні. Із середини 2024 року банки нарощують темпи кредитування в прифронтових регіонах, і зараз ці темпи співмірні з іншими регіонами", - повідомляє НБУ.
Тривалий час після початку вторгнення кредитування в наближених до фронту областях було вкрай обмеженим, адже банки після втрати понад третини портфеля в цих регіонах уникали їх кредитування, говорить регулятор.
Серед ключових факторів відновлення кредитування бізнесу в прифронтових областях НБУ називає спрямування державної підтримки на ці регіони, зокрема поширення державних гарантій на ці території та запровадження компенсації воєнних збитків від ЕКА.
Крім того, регулятор говорить про пристосування кредитної політики банків до викликів війни;а бізнесу - до роботи в умовах високих безпекових ризиків.
"Попри високі безпекові ризики, попит на позики зберігається. Банки прогнозують його подальше зростання та підтверджують готовність підтримувати бізнес", - зазначає регулятор.
