WSJ: великі банки США запровадять міжнародні перекази через стейблкоїни в Zelle

 

Платіжний сервіс Zelle оголосив про плани дозволити міжнародні перекази за допомогою стейблкоїнів. Про це повідомляє WSJ з посиланням на заяву компанії Early Warning Services, що належить консорціуму банків, серед яких JPMorgan Chase та Wells Fargo.

Станом на зараз Zelle працює виключно на внутрішньому ринку США. Нова функція стане першим кроком до глобальної експансії платформи, йдеться в повідомленні.

У заяві вказано, що для міжнародних транзакцій використовуватимуть стейблкоїни, що дозволить забезпечити стабільність курсу та зменшити витрати під час операцій.

Поки що точних термінів запуску нової функції не розголошують. Представники Early Warning Services зазначили лише, що перекази будуть доступні клієнтам банків, які входять до мережі Zelle.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

