У Японії запустили перший забезпечений єною стейблкоїн JPYC
09:51 29.10.2025 |
Фінтех-компанія JPYC Inc оголосила про офіційний запуск першого в Японії легально визнаного стейблкоїна, забезпеченого резервами в єнах і державних облігаціях, з 27 жовтня 2025 року. Новий токен одержав назву JPYC і відтепер доступний у блокчейнах Ethereum, Avalanche та Polygon.
Компанія зареєструвалась як постачальник послуг з переказу коштів відповідно до закону «Про платіжні послуги» від 18 серпня 2025 року та після підготовчого періоду випустила стейблкоїн.
JPYC класифікується як електронний платіжний інструмент та має ключові властивості:
* 1:1 обмін із японською єною;
* миттєві перекази зі збереженням вартості єни;
* низькі витрати та висока швидкість транзакцій у блокчейні;
* резервне забезпечення у вигляді депозитів та держоблігацій понад 100% від обсягу токенів в обігу.
Для випуску та викупу токена запустили платформу JPYC EX, де зареєстровані користувачі можуть:
* вносити єни для отримання JPYC на власний гаманець;
* відправляти JPYC на вказану адресу для отримання повернення у єнах.
Для роботи на платформі потрібна верифікація особи, інтегрована з My Number Card / JPKI.
Компанія ставить за мету емітувати 10 трлн єн за три роки (близько $65 млрд).
Для порівняння - ринкова каптіалізація USDT зараз становить понад $183 млрд, за даними CoinMarketCap.
Компанія наголосила, що JPYC уже починають підтримувати різні сервіси й бізнеси:
* Densan System Co - розвиток платежів офлайн, в e-commerce та міжкомпанійних розрахунках через мережу понад 65 000 точок;
* ASTERIA Warp - автоматизація операцій з грошовими потоками у бізнесі (10 000+ компаній-клієнтів);
* HashPort Wallet - підтримка JPYC у гаманці EXPO2025 Digital Wallet для 700 000 користувачів;
* N Suite (double jump.tokyo) - оптимізація корпоративного управління активами;
* Nudge Card - можливість оплати кредитними картками в єнах із виходом у JPYC;
* comilio - виплати манга-художникам і творцям у Японії та за кордоном;
* CryptoLinC - автоматичний облік транзакцій JPYC для податкових звітів.
У публічному релізі підкреслили:
«Нова економічна сфера, заснована на JPYC, швидко набуває форми. [...] Щоб прискорити цю тенденцію, ми будемо й надалі посилювати співпрацю з партнерськими компаніями та прагнутимемо розробляти продукти та будувати екосистему, яка задовольнятиме широкий спектр потреб як корпоративних, так і індивідуальних клієнтів».
JPYC позиціонується як відкрита фінансова інфраструктура, яку будь-який бізнес або розробник може інтегрувати без спеціальних угод.
У компанії зауважили, що через JPYC вони мають намір «відкрити нові можливості для стабільних монет, номінованих в японських ієнах, не тільки в Японії, але й у глобальному середовищі».
