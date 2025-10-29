У Японії запустили перший забезпечений єною стейблкоїн JPYC

Фінтех-компанія JPYC Inc оголосила про офіційний запуск першого в Японії легально визнаного стейблкоїна, забезпеченого резервами в єнах і державних облігаціях, з 27 жовтня 2025 року. Новий токен одержав назву JPYC і відтепер доступний у блокчейнах Ethereum, Avalanche та Polygon.

Компанія зареєструвалась як постачальник послуг з переказу коштів відповідно до закону «Про платіжні послуги» від 18 серпня 2025 року та після підготовчого періоду випустила стейблкоїн.

JPYC класифікується як електронний платіжний інструмент та має ключові властивості:

* 1:1 обмін із японською єною;

* миттєві перекази зі збереженням вартості єни;

* низькі витрати та висока швидкість транзакцій у блокчейні;

* резервне забезпечення у вигляді депозитів та держоблігацій понад 100% від обсягу токенів в обігу.

Для випуску та викупу токена запустили платформу JPYC EX, де зареєстровані користувачі можуть:

* вносити єни для отримання JPYC на власний гаманець;

* відправляти JPYC на вказану адресу для отримання повернення у єнах.

Для роботи на платформі потрібна верифікація особи, інтегрована з My Number Card / JPKI.

Компанія ставить за мету емітувати 10 трлн єн за три роки (близько $65 млрд).

Для порівняння - ринкова каптіалізація USDT зараз становить понад $183 млрд, за даними CoinMarketCap.

Компанія наголосила, що JPYC уже починають підтримувати різні сервіси й бізнеси:

* Densan System Co - розвиток платежів офлайн, в e-commerce та міжкомпанійних розрахунках через мережу понад 65 000 точок;

* ASTERIA Warp - автоматизація операцій з грошовими потоками у бізнесі (10 000+ компаній-клієнтів);

* HashPort Wallet - підтримка JPYC у гаманці EXPO2025 Digital Wallet для 700 000 користувачів;

* N Suite (double jump.tokyo) - оптимізація корпоративного управління активами;

* Nudge Card - можливість оплати кредитними картками в єнах із виходом у JPYC;

* comilio - виплати манга-художникам і творцям у Японії та за кордоном;

* CryptoLinC - автоматичний облік транзакцій JPYC для податкових звітів.

У публічному релізі підкреслили:

«Нова економічна сфера, заснована на JPYC, швидко набуває форми. [...] Щоб прискорити цю тенденцію, ми будемо й надалі посилювати співпрацю з партнерськими компаніями та прагнутимемо розробляти продукти та будувати екосистему, яка задовольнятиме широкий спектр потреб як корпоративних, так і індивідуальних клієнтів».

JPYC позиціонується як відкрита фінансова інфраструктура, яку будь-який бізнес або розробник може інтегрувати без спеціальних угод.

У компанії зауважили, що через JPYC вони мають намір «відкрити нові можливості для стабільних монет, номінованих в японських ієнах, не тільки в Японії, але й у глобальному середовищі».