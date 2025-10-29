Coinbase уклала партнерство з банком Citi

Криптобіржа Coinbase оголосила про партнерство з міжнародним банком Citi. Мета співпраці - спростити клієнтам Citi використання цифрових активів для переказів, управління резервами та проведення платежів.

Coinbase заявила, що надасть свою інфраструктуру для обробки транзакцій, обміну фіатних валют на цифрові активи та інтеграції блокчейну у корпоративні платіжні системи. Своєю чергою Citi використає власну мережу - вона охоплює 94 юрисдикції та понад 300 клірингових систем.

У фокусі партнерства - вдосконалення фіатних шлюзів та інтеграція стейблкоїнів у платіжні процеси. Сторони також планують реалізувати інші інфраструктурні ініціативи, які дозволять інтегрувати цифрові активи в ширшу фінансову систему.

У Coinbase додали, що ця співпраця є частиною ширшої мети - зробити цифрові активи надійною й невід'ємною частиною світової економіки.

«Співпрацюючи з Citi та іншими провідними банками, керуючими активами, постачальниками платіжних послуг і фінансовими установами, ми створюємо інфраструктуру, необхідну глобальній економіці для впровадження й масштабування рішень на основі цифрових активів», - зазначили в компанії.

Деталі партнерства компанії обіцяють оприлюднити у найближчі місяці.