Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Coinbase уклала партнерство з банком Citi
09:47 29.10.2025 |
Криптобіржа Coinbase оголосила про партнерство з міжнародним банком Citi. Мета співпраці - спростити клієнтам Citi використання цифрових активів для переказів, управління резервами та проведення платежів.
Coinbase заявила, що надасть свою інфраструктуру для обробки транзакцій, обміну фіатних валют на цифрові активи та інтеграції блокчейну у корпоративні платіжні системи. Своєю чергою Citi використає власну мережу - вона охоплює 94 юрисдикції та понад 300 клірингових систем.
У фокусі партнерства - вдосконалення фіатних шлюзів та інтеграція стейблкоїнів у платіжні процеси. Сторони також планують реалізувати інші інфраструктурні ініціативи, які дозволять інтегрувати цифрові активи в ширшу фінансову систему.
У Coinbase додали, що ця співпраця є частиною ширшої мети - зробити цифрові активи надійною й невід'ємною частиною світової економіки.
«Співпрацюючи з Citi та іншими провідними банками, керуючими активами, постачальниками платіжних послуг і фінансовими установами, ми створюємо інфраструктуру, необхідну глобальній економіці для впровадження й масштабування рішень на основі цифрових активів», - зазначили в компанії.
Деталі партнерства компанії обіцяють оприлюднити у найближчі місяці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.10.25
|WSJ: великі банки США запровадять міжнародні перекази через стейблкоїни в Zelle
|У Японії запустили перший забезпечений єною стейблкоїн JPYC
|Coinbase уклала партнерство з банком Citi
|Ціни на золото стабілізувалися поблизу 3-тижневого мінімуму напередодні рішення ФРС. На ціни тисне оптимізм у торгівлі
|Nikkei і KOSPI досягли рекордних максимумів на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту. Австралія падає на тлі високого індексу споживчих цін
Бізнес
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing