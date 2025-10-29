Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Coinbase уклала партнерство з банком Citi

09:47 29.10.2025 |

Фінанси

 

Криптобіржа Coinbase оголосила про партнерство з міжнародним банком Citi. Мета співпраці - спростити клієнтам Citi використання цифрових активів для переказів, управління резервами та проведення платежів.

Coinbase заявила, що надасть свою інфраструктуру для обробки транзакцій, обміну фіатних валют на цифрові активи та інтеграції блокчейну у корпоративні платіжні системи. Своєю чергою Citi використає власну мережу - вона охоплює 94 юрисдикції та понад 300 клірингових систем.

У фокусі партнерства - вдосконалення фіатних шлюзів та інтеграція стейблкоїнів у платіжні процеси. Сторони також планують реалізувати інші інфраструктурні ініціативи, які дозволять інтегрувати цифрові активи в ширшу фінансову систему.

У Coinbase додали, що ця співпраця є частиною ширшої мети - зробити цифрові активи надійною й невід'ємною частиною світової економіки.

«Співпрацюючи з Citi та іншими провідними банками, керуючими активами, постачальниками платіжних послуг і фінансовими установами, ми створюємо інфраструктуру, необхідну глобальній економіці для впровадження й масштабування рішень на основі цифрових активів», - зазначили в компанії.

Деталі партнерства компанії обіцяють оприлюднити у найближчі місяці.

Coinbase уклала партнерство з банком Citi
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Citi
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес