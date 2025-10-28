Western Union почала тестувати розрахунки в стейблкоїнах

Компанія Western Union активно тестує рішення на базі стейблкоїнів у казначейських операціях для їхнього прискорення, підвищення прозорості та зниження витрат. Про це заявив глава організації Девін МакГренахан у рамках телефонної конференції.

Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року CEO Western Union вперше розповів про плани щодо інтеграції стейблкоїнів, пославшись на їхній інноваційний потенціал. У межах конференції, присвяченої висвітленню фінансових підсумків III кварталу 2025 року, він повторив цю тезу:

«Історично Western Union займала обережну позицію щодо криптовалют, обумовлену побоюваннями з приводу волатильності, невизначеності регулювання і захисту клієнтів. Однак з ухваленням закону GENIUS Act ми бачимо потенційно цікаві можливості для інтеграції цифрових активів у наш бізнес», - заявив він.

Зазначимо, закон про стейблкоїни (GENIUS) регулює їхній обіг і випуск, а також встановлює перелік обов'язків компаній-емітентів. Президент США Дональд Трамп підписав його в середині липня 2025 року, незадовго до згаданої вище заяви МакГренахана.

Під час конференції CEO заявив, що компанія «активно тестує рішення на базі стейблкоїнів у казначейських операціях». Мета інтеграції нової системи полягає в зниженні залежності від традиційних банківських систем, скороченні вікон розрахунків і підвищенні ефективності використання капіталу.

За словами МакГренахана, Western Union бачить інтерес до потенційної співпраці з боку контрагентів у цій сфері та вивчає можливості того, як її платіжна система може послужити сполучною ланкою між TradFi і DeFi.

«Йдеться про надання нашим клієнтам більшого вибору і контролю в управлінні та переміщенні своїх грошей. У багатьох частинах світу можливість володіння активами, деномінованими в доларах США, має реальну цінність, оскільки інфляція і девальвація валюти можуть швидко підірвати купівельну спроможність людини», - підкреслив він.

Тестування рішень на базі стейблкоїнів - це частина масштабнішої стратегії Western Union щодо модернізації системи руху грошей, яка доповнює інші проєкти компанії, заявив CEO.

Водночас він не навів жодної конкретики, згадавши, втім, про можливість для клієнтів компанії зберігати криптоактиви в стейблкоїнах на її платформі. Однак коли саме будуть впроваджені ці можливості, на момент написання невідомо.