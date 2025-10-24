Борги біткоїн-майнерів за рік зросли на 500% і досягли майже $13 млрд

Заборгованість майнерів біткоїна зросла з $2,1 млрд до $12,7 млрд лише за минулі 12 місяців, випливає зі свіжого звіту VanEck. За словами аналітиків, зростання боргу пов'язане з інвестиціями в ШІ-інфраструктуру та обладнання для видобутку криптовалюти.

Ці зусилля допомагають компаніям залишатися конкурентоспроможними в умовах швидко зростаючого хешрейта і буму технологій на базі штучного інтелекту, вважають експерти.

Аналітики називають те, що відбувається, «проблемою кубика льоду, що тане». Без постійних вкладень майнери втрачають частку в глобальному хешрейті, а отже, і частину щоденних нагород.

Раніше галузь покладалася здебільшого на акціонерний капітал, зазначили у VanEck. Однак через його високу вартість і волатильність ринку дедалі більше компаній переходять на боргове фінансування.

За оцінками The Miner Mag, з кінця 2024 року публічні майнери розмістили боргові та конвертовані облігації на суму близько $6,3 млрд. До цієї суми входять рекордні $4,6 млрд у IV кварталі минулого року.

Зростання запозичень збіглося з диверсифікацією бізнесу, йдеться у звіті. Після халвінгу 2024 року багато майнерів почали використовувати частину потужностей для хостингу ШІ та високопродуктивних обчислень (HPC). Цей напрямок забезпечує більш передбачувані доходи та полегшує доступ до кредитних ринків.

Наприклад, компанія Bitfarms у жовтні розмістила конвертовані облігації на $588 млн, а TeraWulf - забезпечені облігації на $3,2 млрд для розширення дата-центру Lake Mariner. Фірма IREN залучила ще $1 млрд на загальні корпоративні потреби та оборотний капітал.

Попри перерозподіл потужностей, аналітики зазначили, що розвиток ШІ не загрожує безпеці мережі біткоїна. Навпаки, гібридна модель, в якій надлишкова електроенергія використовується для майнінгу, підвищує стійкість галузі.

«Майнінг біткоїнів залишається простим способом швидко монетизувати надлишки електроенергії на віддалених енергетичних ринках або на ринках, що розвиваються, ефективно субсидуючи розвиток центрів оброблення даних, спроєктованих з урахуванням можливості конвертації в ШІ та високопродуктивні обчислення», - заявили вони.