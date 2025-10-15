МВФ закликав країни визнати цифрові валюти частиною нової фінансової реальності

Керуюча директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що країни мають якнайшвидше адаптуватися до цифрової трансформації фіатних валют. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на її слова під час панельної дискусії, присвяченої криптовалютам.

Георгієва підкреслила, що цифровізація національних валют - це «дуже добра та потужна» тенденція. Водночас вона відмежувала цифрові валюти центральних банків (CBDC) від незабезпечених криптоактивів, таких як біткоїн. За словами очільниці фонду, МВФ не рекомендує використовувати першу криптовалюту як резервний актив.

Крім того, Міжнародний валютний фонд попередив, що ринок стейблкоїнів може поставити під загрозу традиційне кредитування, ускладнити проведення монетарної політики та спровокувати відтік коштів із деяких найнадійніших активів у світі.

Також у МВФ додали, що стейблкоїни можуть ускладнити проведення монетарної політики, оскільки країни втратять частину контролю над процентними ставками як інструментом стримування інфляції, якщо токени, прив'язані до долара, почнуть використовувати як альтернативну валюту.

Їхнє поширення може змінити структуру ринку облігацій, посилюючи попит на окремі види боргових інструментів і впливаючи на традиційне кредитування, зазначили у фонді.

Зазначимо, у травні 2024 року Георгієва заявила, що штучний інтелект обрушиться на ринок праці як «цунамі».