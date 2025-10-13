«Чорний лебідь»: Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок, – Bloomberg

Заяви Дональда Трампа про можливе запровадження додаткового мита у розмірі 100% на товари з Китаю разом із експортним контролем на програмне забезпечення (ПЗ) обвалили крипторинок.

Біткоїн упав більш ніж на 12% і в суботу вранці в Лондоні торгувався нижче $113 000, хоча лише кілька днів тому встановив новий рекорд, подолавши позначку $125 000, повідомляє Bloomberg.

За даними Coinglass, за 24 години було ліквідовано ставок більш як на $19 млрд у понад 1,6 млн трейдерів, з них понад $7 млрд - менш ніж за одну годину. У сервісі припустили, що фактичний обсяг може бути більшим через різну звітність бірж. Цю подію в Coinglass назвали "найбільшою в історії крипторинку". Частина учасників оцінює сумарні ліквідації у понад $30 млрд.

За оцінкою Caroline Mauron з Orbit Markets, наступний ключовий рівень підтримки для біткоїна - $100 000, якщо ціна криптовалюти впаде нижче, це "сигналізуватиме про завершення трирічного бичого циклу". Дані Deribit відображають максимальні концентрації відкритих позицій на $110 000 і $100 000 - ринок закладає підвищену ймовірність тесту цих рівнів.

Ескалація торговельної риторики США - Китай сколихнула всі ризикові активи - акції, нафту й крипто - і спричинила перетік у "тихі гавані" на кшталт облігацій уряду США і золота.

"Відновлення торгової війни викликало невизначеність і розпродаж ризикових активів", - зазначив Ravi Doshi з FalconX, додавши, що попит на захист від падіння різко зріс.

Частина інституцій не очікувала такої волатильності - конструкція безстрокових ф'ючерсів із високим плечем прискорила хвилю вимушених продажів.

"Це "чорний лебідь" для багатьох гравців", - сказав David Jeong з Tread.fi.

Раніше повідомлялось, що біткоїн, найбільша в світі криптовалюта за ринковою вартістю, 5 жовтня досяг рекордного максимуму та зріс майже на 2,7%, до $125,25 тис.

Активному зростанню сприяли нові регуляторні правила адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит із боку інституційних інвесторів.