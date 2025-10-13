Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Чорний лебідь»: Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок, – Bloomberg

07:33 13.10.2025 |

Фінанси

 
Заяви Дональда Трампа про можливе запровадження додаткового мита у розмірі 100% на товари з Китаю разом із експортним контролем на програмне забезпечення (ПЗ) обвалили крипторинок.

Біткоїн упав більш ніж на 12% і в суботу вранці в Лондоні торгувався нижче $113 000, хоча лише кілька днів тому встановив новий рекорд, подолавши позначку $125 000, повідомляє Bloomberg.

За даними Coinglass, за 24 години було ліквідовано ставок більш як на $19 млрд у понад 1,6 млн трейдерів, з них понад $7 млрд - менш ніж за одну годину. У сервісі припустили, що фактичний обсяг може бути більшим через різну звітність бірж. Цю подію в Coinglass назвали "найбільшою в історії крипторинку". Частина учасників оцінює сумарні ліквідації у понад $30 млрд.

За оцінкою Caroline Mauron з Orbit Markets, наступний ключовий рівень підтримки для біткоїна - $100 000, якщо ціна криптовалюти впаде нижче, це "сигналізуватиме про завершення трирічного бичого циклу". Дані Deribit відображають максимальні концентрації відкритих позицій на $110 000 і $100 000 - ринок закладає підвищену ймовірність тесту цих рівнів.

Ескалація торговельної риторики США - Китай сколихнула всі ризикові активи - акції, нафту й крипто - і спричинила перетік у "тихі гавані" на кшталт облігацій уряду США і золота.

"Відновлення торгової війни викликало невизначеність і розпродаж ризикових активів", - зазначив Ravi Doshi з FalconX, додавши, що попит на захист від падіння різко зріс.

Частина інституцій не очікувала такої волатильності - конструкція безстрокових ф'ючерсів із високим плечем прискорила хвилю вимушених продажів.

"Це "чорний лебідь" для багатьох гравців", - сказав David Jeong з Tread.fi.

Раніше повідомлялось, що біткоїн, найбільша в світі криптовалюта за ринковою вартістю, 5 жовтня досяг рекордного максимуму та зріс майже на 2,7%, до $125,25 тис.

Активному зростанню сприяли нові регуляторні правила адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит із боку інституційних інвесторів.

«Чорний лебідь»: Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок, – Bloomberg
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес