Чиста купівля готівкового євро у вересні зросла до $201,5 млн в еквіваленті, долара - до $179,1 млн - НБУ

У вересні 2025 року обсяги купівлі готівкового євро з боку населення склали $521,7 млн в еквіваленті, що дещо менше за серпневі $544,7 млн, свідчить оновлена статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з нею, обсяг продажу готівкового євро зменшився до $320,2 млн у вересні з $352,2 млн у серпні, внаслідок чого чиста купівля цієї валюти зросла до $201,5 млн проти $192,5 млн попереднього місяця.

Стосовно готівкового долара, обидва показники - купівля і продаж - продовжили зростання: чиста купівля валюти склала $179,1 млн у вересні порівняно з $168,8 млн у серпні.

В той же час продаж населенням безготівкової валюти у вересні п'ятий місяць поспіль перевищила її купівлю - в цей раз на $26,7 млн порівняно із $7,9 млн у серпні.

Загалом, згідно з даними НБУ, у вересні купівля населенням іноземної валюти перевищила обсяги її продажу на еквівалент $356 млн порівняно із $351 млн у серпні та $270 млн у липні.

Обсяги операцій юридичних осіб - клієнтів банків - із безготівковою валютою у вересні зросли як за купівлею, так і за продажом: купівля - на $632,8 млн, до $8,92 млрд, продаж - на $1 млрд, до $7,66 млрд.

На готівковому валютному ринку курс долара знизився на 12 коп. - до діапазону 41,06-41,41 грн/$1, тоді як офіційний курс гривні послабшав на 6 коп. - до 41,32 грн/$1.

Водночас євро в Україні на готівковому ринку подорожчав приблизно на 27 коп. - до 48,18-48,65 грн/євро.

Обороти міжбанківського валютного ринку збільшилися за місяць на $635 млн і склали $6,647 млрд.

Чистий обсяг інтервенцій НБУ з продажу валюти у вересні зменшився до $2,292 млрд з $2,697 млрд у серпні, що суттєво менше, ніж $3,214 млрд у вересні 2024 року.