Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чиста купівля готівкового євро у вересні зросла до $201,5 млн в еквіваленті, долара - до $179,1 млн - НБУ
23:05 07.10.2025 |
У вересні 2025 року обсяги купівлі готівкового євро з боку населення склали $521,7 млн в еквіваленті, що дещо менше за серпневі $544,7 млн, свідчить оновлена статистика Національного банку України (НБУ).
Згідно з нею, обсяг продажу готівкового євро зменшився до $320,2 млн у вересні з $352,2 млн у серпні, внаслідок чого чиста купівля цієї валюти зросла до $201,5 млн проти $192,5 млн попереднього місяця.
Стосовно готівкового долара, обидва показники - купівля і продаж - продовжили зростання: чиста купівля валюти склала $179,1 млн у вересні порівняно з $168,8 млн у серпні.
В той же час продаж населенням безготівкової валюти у вересні п'ятий місяць поспіль перевищила її купівлю - в цей раз на $26,7 млн порівняно із $7,9 млн у серпні.
Загалом, згідно з даними НБУ, у вересні купівля населенням іноземної валюти перевищила обсяги її продажу на еквівалент $356 млн порівняно із $351 млн у серпні та $270 млн у липні.
Обсяги операцій юридичних осіб - клієнтів банків - із безготівковою валютою у вересні зросли як за купівлею, так і за продажом: купівля - на $632,8 млн, до $8,92 млрд, продаж - на $1 млрд, до $7,66 млрд.
На готівковому валютному ринку курс долара знизився на 12 коп. - до діапазону 41,06-41,41 грн/$1, тоді як офіційний курс гривні послабшав на 6 коп. - до 41,32 грн/$1.
Водночас євро в Україні на готівковому ринку подорожчав приблизно на 27 коп. - до 48,18-48,65 грн/євро.
Обороти міжбанківського валютного ринку збільшилися за місяць на $635 млн і склали $6,647 млрд.
Чистий обсяг інтервенцій НБУ з продажу валюти у вересні зменшився до $2,292 млрд з $2,697 млрд у серпні, що суттєво менше, ніж $3,214 млрд у вересні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Чиста купівля готівкового євро у вересні зросла до $201,5 млн в еквіваленті, долара - до $179,1 млн - НБУ
|Курс долара США підвищується до основних світових валют
|Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3077 грн/$1
|єОселя: з початку року видали пільгових кредитів на ₴10,2 мільярда
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.10.25
|Золото досягає рекордного рівня на тлі попиту на безпечні активи та очікувань зниження ставок ФРС
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах