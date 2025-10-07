Авторизация

єОселя: з початку року видали пільгових кредитів на ₴10,2 мільярда

12:15 07.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Від початку року понад 5,5 тис. українців скористалися державною програмою доступної іпотеки "єОселя"; загальна сума наданих пільгових кредитів на житло становить 10,2 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що від старту програми у жовтні 2022 року було видано понад 203 тис. кредитів на суму 34,3 млрд грн, із них за минулий тиждень видано 203 кредити на 413 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали 72 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 13 медиків, 12 педагогів та троє науковців.

Також пільгову іпотеку під 7% оформили 73 українця без власного житла, 26 ВПО і четверо ветеранів.

Наразі найбільше кредитів надано у місті Києві (67), Київській області (53) та Івано-Франківській області (16).

За типом нерухомості: 141 українець отримав кредити на житло першого продажу, з яких 38 - об'єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
 

