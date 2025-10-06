Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд
17:55 06.10.2025 |
3 жовтня 2025 року капіталізація сектору стейблкоїнів досягла, а потім і перевищила позначку в $300 млрд уперше в історії, згідно з DeFiLlama. Лідером залишається USDT, емітентом якого виступає компанія Tether, з часткою в 58,4%.
Розподіл за активами виглядає наступним чином:
* USDT - 58,44%;
* USDC - 24,56%;
* USDe - 4,92%;
* DAI - 1,66%.
* решта - 10,42%.
Капіталізація трьох найбільших стейблкоїнів за місяць зросла на 5,6%, 2,7% і 18,94% відповідно.
На думку експертів, основним каталізатором зростання сектора є нормативна ясність. У середині липня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав закон про стейблкоїни (GENIUS). Його детальний розбір:
За даними експертів JPMorgan Chase, з моменту ухвалення цієї ініціативи капіталізація сектору зросла на 19%, з початку 2025 року - на 42%. Ба більше, показник виявився вдвічі вищим за темп зростання крипторинку загалом.
У звіті підкреслюється, що на стейблкоїни припадає частка близько 1,3% від грошової маси США, що на 35 базисних пунктів більше, ніж на початку 2025 року. При цьому, за даними експертів, ключовим бенефіціаром є Circle та її стейблкоїн USDC.
З початку 2025 року домінування цього активу зросло на 4%. Частка USDT скоротилася за той самий період на 9%, за даними DeFiLllama. Це зумовлено насамперед тим, що Circle є американською публічною компанією, а її стейблкоїн повністю відповідає GENIUS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд
|Coinbase подала заявку на національну банківську ліцензію США
|Долар США впевнено дорожчає до основних світових валют
|Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню
|В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології