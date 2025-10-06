Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд

3 жовтня 2025 року капіталізація сектору стейблкоїнів досягла, а потім і перевищила позначку в $300 млрд уперше в історії, згідно з DeFiLlama. Лідером залишається USDT, емітентом якого виступає компанія Tether, з часткою в 58,4%.

Загальна капіталізація сектора стейблкоїнів. Джерело: DeFiLlama.

Розподіл за активами виглядає наступним чином:

* USDT - 58,44%;

* USDC - 24,56%;

* USDe - 4,92%;

* DAI - 1,66%.

* решта - 10,42%.

Капіталізація трьох найбільших стейблкоїнів за місяць зросла на 5,6%, 2,7% і 18,94% відповідно.

На думку експертів, основним каталізатором зростання сектора є нормативна ясність. У середині липня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав закон про стейблкоїни (GENIUS). Його детальний розбір:

За даними експертів JPMorgan Chase, з моменту ухвалення цієї ініціативи капіталізація сектору зросла на 19%, з початку 2025 року - на 42%. Ба більше, показник виявився вдвічі вищим за темп зростання крипторинку загалом.

У звіті підкреслюється, що на стейблкоїни припадає частка близько 1,3% від грошової маси США, що на 35 базисних пунктів більше, ніж на початку 2025 року. При цьому, за даними експертів, ключовим бенефіціаром є Circle та її стейблкоїн USDC.

З початку 2025 року домінування цього активу зросло на 4%. Частка USDT скоротилася за той самий період на 9%, за даними DeFiLllama. Це зумовлено насамперед тим, що Circle є американською публічною компанією, а її стейблкоїн повністю відповідає GENIUS.