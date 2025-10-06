Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд

17:55 06.10.2025 |

Фінанси

 

3 жовтня 2025 року капіталізація сектору стейблкоїнів досягла, а потім і перевищила позначку в $300 млрд уперше в історії, згідно з DeFiLlama. Лідером залишається USDT, емітентом якого виступає компанія Tether, з часткою в 58,4%.

Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд

 Загальна капіталізація сектора стейблкоїнів. Джерело: DeFiLlama.

Розподіл за активами виглядає наступним чином:

* USDT - 58,44%;
* USDC - 24,56%;
* USDe - 4,92%;
* DAI - 1,66%.
* решта - 10,42%.

Капіталізація трьох найбільших стейблкоїнів за місяць зросла на 5,6%, 2,7% і 18,94% відповідно.

На думку експертів, основним каталізатором зростання сектора є нормативна ясність. У середині липня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав закон про стейблкоїни (GENIUS). Його детальний розбір:

За даними експертів JPMorgan Chase, з моменту ухвалення цієї ініціативи капіталізація сектору зросла на 19%, з початку 2025 року - на 42%. Ба більше, показник виявився вдвічі вищим за темп зростання крипторинку загалом.

У звіті підкреслюється, що на стейблкоїни припадає частка близько 1,3% від грошової маси США, що на 35 базисних пунктів більше, ніж на початку 2025 року. При цьому, за даними експертів, ключовим бенефіціаром є Circle та її стейблкоїн USDC.

З початку 2025 року домінування цього активу зросло на 4%. Частка USDT скоротилася за той самий період на 9%, за даними DeFiLllama. Це зумовлено насамперед тим, що Circle є американською публічною компанією, а її стейблкоїн повністю відповідає GENIUS.

Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес