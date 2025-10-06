Coinbase подала заявку на національну банківську ліцензію США

Американська криптобіржа Coinbase подала заявку на отримання ліцензії трастового банку (National Trust Charter) від Управління контролера грошового обігу (OCC) США. Це рішення має на меті розширити можливості компанії та зміцнити регуляторний нагляд у межах створення сучасної фінансової системи, заснованої на цифрових активах.

«Coinbase робить значний крок у розширенні бізнес-можливостей і регуляторного нагляду поза межами чинної системи, прокладаючи шлях до інновацій і зростання в побудові сучасної фінансової системи, що базується на цифрових активах», - заявили в компанії.

У біржі наголосили, що не мають наміру ставати банком, однак отримання ліцензії дозволить запроваджувати нові продукти поза межами зберігання активів, зокрема платіжні сервіси, із забезпеченням «регуляторної ясності та розширенням інституційного впровадження».

«Ми твердо переконані, що чіткі правила та довіра регуляторів і клієнтів дозволяють Coinbase упевнено впроваджувати інновації, забезпечуючи належний нагляд і безпеку», - зазначили у компанії.

Після можливого схвалення OCC Coinbase зможе швидше пропонувати нові послуги й «інтегрувати цифрові активи в традиційні фінанси». Це також спростить регуляторні процеси для майбутніх продуктів і створить єдиний підхід до нагляду.

Coinbase підкреслила, що її дочірні структури - Coinbase Custody Trust Company (CCTC) і Coinbase Inc - продовжать працювати під наглядом Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS), який із 2015 року регулює криптоіндустрію через систему BitLicense. Саме цей підхід, на думку компанії, «заклав основу для отримання федеральної ліцензії сьогодні».

Заявка Coinbase приєднується до аналогічних кроків таких компаній, як Circle, Paxos та Ripple, які також прагнуть отримати відповідну ліцензію.

«Досягнення цієї мети зараз дозволить Coinbase досягти успіху в міру того, як розвивається майбутнє фінансів», - заявили в компанії, додавши, що готові «співпрацювати з OCC під час розгляду заявки та реагувати на зауваження агентства чи громадськості».

Цей крок збігається з ширшими стратегічними планами Coinbase - раніше компанія представила систему штучного інтелекту NodeSmith для автоматизації оновлень блокчейн-вузлів, а також підтвердила намір стати «фінансовим суперзастосунком», що об'єднає всі ключові послуги у сфері цифрових фінансів.

Однак нещодавно американські банки закликали OCC призупинити розгляд заявок криптокомпаній на отримання банківських ліцензій.