НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До законопроєкту про віртуальні активи в Україні внесли понад 2500 правок

14:43 03.10.2025 |

Фінанси, Право

 

У законопроєкт про віртуальні активи №10225-д внесли загалом 2538 правок. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт ухвалили в першому читанні на початку вересня 2025 року. При цьому на рівні комітету він отримав схвалення ще навесні.

Після цього, як і очікувалося авторами, почався процес доопрацювання законопроєкту. Зокрема, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев очікує, що на це знадобиться 2-3 місяці.

У своєму Telegram-каналі Железняк вніс конкретику, зазначивши, що в документ внесли 2538 правок. З них 1179 були від нього самого.

Видно, що це не повний перелік, оскільки раніше, за словами Гетманцева, тільки Національний банк України подав правки на 300 сторінках.

«Коли ви питаєте: "Коли друге читання?", відповідь - коли все це зведемо», - резюмував Железняк.

Один із пунктів, який став причиною дискусій, - це пільгове оподаткування. Проти цього заходу виступив сам Гетманцев.

Також, на думку експертів, необхідно внести правки щодо механізму перевірки контрагентів, запідозрених у протиправній діяльності. На це вказав у коментарі для «РБК-Україна» економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький:

«Зараз у законопроєкті передбачено заборону блокувати кошти клієнтів і резерви емітентів навіть за наявності підозр у шахрайстві. Це ускладнює можливість оперативно реагувати на ризик виведення активів».

Зазначимо, дату проведення другого читання законопроєкту все ще не визначено. Раніше Гетманцев висловлював сподівання на те, що сферу буде легалізовано вже на початку 2026 року, але зараз такий сценарій видається занадто оптимістичним.

До законопроєкту про віртуальні активи в Україні внесли понад 2500 правок
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

