Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ спростив процедуру набуття фінкомпанією статусу платіжної установи

 

Національний банк України запровадив спрощену процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ з правом надання фінансових платіжних послуг без необхідності призупинення їхньої діяльності.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Зауважується, що впровадження спрощеної процедури є частиною виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом і сприятиме вдосконаленню регулювання ринку фінансових послуг.

Зокрема, нова процедура дозволяє фінансовим компаніям, що вже мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку або еквайринг платіжних інструментів, отримати статус платіжної установи без переривання роботи.

Також передбачена можливість одночасного набуття такого статусу та права на надання послуг еквайрингу для компаній, які планують здійснювати цю діяльність.

Окрім цього, фінансові компанії зможуть зберегти чинні ліцензії на проведення валютних операцій після переходу до статусу платіжної установи.

Паралельно Національний банк встановив чіткі вимоги, яким компанія має відповідати як під час отримання статусу, так і після його набуття, а також визначив процедуру ухвалення відповідних рішень.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес