НБУ спростив процедуру набуття фінкомпанією статусу платіжної установи
23:39 01.10.2025 |
Національний банк України запровадив спрощену процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ з правом надання фінансових платіжних послуг без необхідності призупинення їхньої діяльності.
Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.
Зауважується, що впровадження спрощеної процедури є частиною виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом і сприятиме вдосконаленню регулювання ринку фінансових послуг.
Зокрема, нова процедура дозволяє фінансовим компаніям, що вже мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку або еквайринг платіжних інструментів, отримати статус платіжної установи без переривання роботи.
Також передбачена можливість одночасного набуття такого статусу та права на надання послуг еквайрингу для компаній, які планують здійснювати цю діяльність.
Окрім цього, фінансові компанії зможуть зберегти чинні ліцензії на проведення валютних операцій після переходу до статусу платіжної установи.
Паралельно Національний банк встановив чіткі вимоги, яким компанія має відповідати як під час отримання статусу, так і після його набуття, а також визначив процедуру ухвалення відповідних рішень.
