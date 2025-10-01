Мінфін знизив ставку відсікання 18-міс. доларових ОВДП до 4,11%

Ставка відсікання на аукціоні з розміщення 18-міс. доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок завдяки високому попиту знизилася до 4,11% з 4,15% тижнем тому, а середньозважена - до 4,06% з 4,12% річних.

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, за пропозиції $150 млн (тут і далі за номіналом) попит складав $430,7 млн, максимальні ставки у заявках на купівлю знизилися з 4,8% до 4,17%, а мінімальні - з 4% до 3,85% річних, було задоволено 56 із 68 поданих заявок.

Минулого тижня Мінфін розмістив ці облігації на $200 млн за попиту $242,3 млн, але минулого ж тижня він погасив раніше випущені доларові ОВДП на $350 млн, що може пояснювати таке збільшення попиту.

Тож в результаті погашений випуск минулого тижня випуск був повністю рефінансований.

"Міністерство фінансів загалом скорочує обсяг валютних ОВДП в обігу, однак цього разу вирішило повністю рефінансувати погашення. Причиною такого рішення може бути необхідність залучення значного обсягу коштів для фінансування потреб оборони після внесених змін до державного бюджету", - вважають в інвестгрупі ICU.

На думку її експертів, у наступні три місяці міністерство може розміщувати валютні папери в обсягах, що близькі до погашень. До кінця року Мінфіну потрібно погасити ще майже $900 млн валютних ОВДП, зокрема $350 млн у жовтні, майже $362 млн у листопаді та ще майже $188 млн на початку грудня, нагадали в ICU.

Щодо гривневих облігацій, то їх ставка відсікання залишається незмінною з квітня цього року: по 13 міс. паперам - 16,35%, по 18 міс. - 17,1% та по 36 міс. - 18,1% річних.

За пропозиції у 5 млрд грн на всіх трьох гривневих аукціонах попит складав 1,68 млрд грн на найкоротші папери, 2,94 млрд грн - на найдовші та 3,43 млрд грн - на 18-міс.

Мінфін задовольнив всі 54 подані заявки та залучив 8,20 млрд грн порівняно із 5,66 млрд грн тижнем раніше.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 130* 131 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 30.09.2025 30.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 01.10.2025 01.10.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026 Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 378 525 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 677 768 000 3 426 548 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 677 768 000 3 426 548 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 354 647 000 16 520 535 000 Кількість поданих заявок, шт. 27 12 Кількість задоволених заявок, шт. 27 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 1 803 993 142.38 3 459 137 657.04 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 132 133* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Дорозміщення

UA4000237242

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 150 000 Дата розміщення 30.09.2025 30.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 01.10.2025 01.10.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 16.10.2025 Дата оплати відсотків 30.09.2026 16.04.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 15.10.2026 Дата оплати відсотків 29.09.2027 15.04.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.60 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.12 Термін обігу (днів) 1 092 561 Дата погашення 27.09.2028 15.04.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 943 486 000 430 650 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 943 486 000 150 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 675 762 000 350 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 15 68 Кількість задоволених заявок, шт. 15 56 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 4.17 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 3.85 Встановлена дохідність, % 17.80 4.11 Середньозважена дохідність, % 17.80 4.06 Надходження до бюджету 2 941 517 754.63 152 980 284.14 * - військові облігації Дані: Мінфін України



