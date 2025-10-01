Фінансові новини
Мінфін знизив ставку відсікання 18-міс. доларових ОВДП до 4,11%
Ставка відсікання на аукціоні з розміщення 18-міс. доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок завдяки високому попиту знизилася до 4,11% з 4,15% тижнем тому, а середньозважена - до 4,06% з 4,12% річних.
Як повідомив Мінфін на своєму сайті, за пропозиції $150 млн (тут і далі за номіналом) попит складав $430,7 млн, максимальні ставки у заявках на купівлю знизилися з 4,8% до 4,17%, а мінімальні - з 4% до 3,85% річних, було задоволено 56 із 68 поданих заявок.
Минулого тижня Мінфін розмістив ці облігації на $200 млн за попиту $242,3 млн, але минулого ж тижня він погасив раніше випущені доларові ОВДП на $350 млн, що може пояснювати таке збільшення попиту.
Тож в результаті погашений випуск минулого тижня випуск був повністю рефінансований.
"Міністерство фінансів загалом скорочує обсяг валютних ОВДП в обігу, однак цього разу вирішило повністю рефінансувати погашення. Причиною такого рішення може бути необхідність залучення значного обсягу коштів для фінансування потреб оборони після внесених змін до державного бюджету", - вважають в інвестгрупі ICU.
На думку її експертів, у наступні три місяці міністерство може розміщувати валютні папери в обсягах, що близькі до погашень. До кінця року Мінфіну потрібно погасити ще майже $900 млн валютних ОВДП, зокрема $350 млн у жовтні, майже $362 млн у листопаді та ще майже $188 млн на початку грудня, нагадали в ICU.
Щодо гривневих облігацій, то їх ставка відсікання залишається незмінною з квітня цього року: по 13 міс. паперам - 16,35%, по 18 міс. - 17,1% та по 36 міс. - 18,1% річних.
За пропозиції у 5 млрд грн на всіх трьох гривневих аукціонах попит складав 1,68 млрд грн на найкоротші папери, 2,94 млрд грн - на найдовші та 3,43 млрд грн - на 18-міс.
Мінфін задовольнив всі 54 подані заявки та залучив 8,20 млрд грн порівняно із 5,66 млрд грн тижнем раніше.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|130*
|131
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|30.09.2025
|30.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|01.10.2025
|01.10.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|378
|525
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 677 768 000
|3 426 548 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 677 768 000
|3 426 548 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 354 647 000
|16 520 535 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|27
|12
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|12
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|1 803 993 142.38
|3 459 137 657.04
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|132
|133*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Дорозміщення
UA4000237242
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|150 000
|Дата розміщення
|30.09.2025
|30.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|01.10.2025
|01.10.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|16.10.2025
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|16.04.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|15.10.2026
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|15.04.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.60
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.12
|Термін обігу (днів)
|1 092
|561
|Дата погашення
|27.09.2028
|15.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 943 486 000
|430 650 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 943 486 000
|150 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 675 762 000
|350 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|15
|68
|Кількість задоволених заявок, шт.
|15
|56
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|4.17
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|3.85
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.11
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.06
|Надходження до бюджету
|2 941 517 754.63
|152 980 284.14
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
