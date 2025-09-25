Фінансові новини
- 25.09.25
- 14:09
- RSS
- мапа сайту
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Марк Твен
ЄБРР: Українські користувачі з липня 2023 до липня 2024 року витратили на придбання біткоїнів $882 мільйони
В Україні криптовалютою користується близько 11% громадян - це найвищий показник серед країн, з якими співпрацює Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), йдеться в огляді Regional Economic Prospects, який банк опублікував у четвер.
Згідно з ним, Україна суттєво випереджає Нігерію, Туреччину, Кенію та Марокко, де цей показник трохи більший або дорівнює 5%.
За оцінкою Chainalysis - Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа країн із найвищим рівнем використання криптовалют. За підрахунками укладачів рейтингу, країна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.
"Україна стала ще одним активним користувачем криптовалюти, отримавши $106 мільярдів криптовалютних надходжень за той самий період та витративши $882 мільйонів у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нещодавнє зростання криптоактивності було зумовлене переважно інституційними переказами (в діапазоні від $1 до $10 мільйонів) та професійними переказами (в діапазоні від $10 000 до $1 мільйона)", - йдеться у документі.
Водночас ЄБРР зауважує, що нормативна рамка в країні досі не працює повноцінно, а самі операції з криптовалютою поки залишаються поза легальним полем.
