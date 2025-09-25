За рік кількість криптомільйонерів у світі зросла на 40%

Кількість криптомільйонерів у світі сягнула рекордних 241 700 осіб.

Як йдеться у звіті Henley & Partners, за рік показник підскочив на 40% за рахунок позитивної переоцінки цифрових активів та їхньої популяризації.

Зазначається, що група інвесторів з оцінкою цифрових активів понад $100 млн збільшилася на 38% - до 450, а криптомільярдерів побільшало на 29% - до 36.

Аналітики вважають, що публічні компанії та великі фінансові фірми все частіше роблять ставку на криптовалюти, особливо в США, оскільки дружні до сектору кроки адміністрації президента Дональда Трампа надали Уолл-стріт впевненості в інвестиціях. Саме це і допомогло підвищити вартість ринку.

Дані зі звіту Henley & Partners

У 2025 році приплив коштів до спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїну зріс з $37,3 млрд до $60,6 млрд. Надходження в аналоги на основі Ethereum - підскочили вчетверо, до $13,4 млрд. Інвестиційні консультаційні фірми та менеджери хедж-фондів у II кварталі 2025 року скупили більшість ETH-ETF, наростивши вкладення до $1,35 млрд і $688 млн відповідно. Брокерські та приватні інвестиційні компанії також посилили свої позиції, до $253 млн і $62,2 млн відповідно.

Повідомляється, що підвищення кількості криптомільйонерів зумовлене і "суттєвим збільшенням їхньої кількості серед власників цифрового золота".

Показник підскочив на 70%, до 145 100. Це стало можливим завдяки випереджальній динаміці першої криптовалюти щодо інших монет з липня 2024 року до червня 2025 року. Кількість власників статків з понад $100 млн у біткоїні зросла на 63%, до 254, а кількість мільярдерів - на 55%, до 17. Засновник компанії Z22 Technologies Філіп Бауман пояснив підвищення метрик визнанням за цифровим золотом статусу "базової валюти для накопичення багатства".

Експерти відмітили Сінгапур, Гонконг, США, Швейцарію та ОАЕ як лідерів в індексі прийняття криптовалют. Цей індикатор враховує думку суспільства до цих активів, рівень доступної інфраструктури, інновації та технології, регуляторне середовище, економічні чинники та податкову привабливість. Окремо фахівці відзначили ініціативи Коста-Ріки, Сальвадора, Греції, Латвії, Панами, Нової Зеландії та Уругваю із залучення інвесторів у криптовалюти з-за кордону.

Нагадаємо, що українські чиновники задекларували криптоактивів на сотні мільйонів гривень. У 2200 поданих деклараціях за минулий рік зазначено криптоактиви на 786 млн грн. Як ми писали раніше, за даними Опендатабот, найактивніше криптовалюту декларували у 2024 році представники Нацполіції України, а найпопулярнішими криптовалютами є Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).