18.09.25
11:02
RSS
мапа сайту
PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту
10:31 18.09.2025 |
Компанія PayPal представила нову функцію для разових переказів коштів між користувачами - PayPal Links. Ця функція дозволяє користувачам створювати персоналізовані одноразові посилання для здійснення або запиту платежу. Про це пише TechCrunch.
PayPal Links доповнює вже наявний сервіс PayPal Me, який дозволяє ділитися профілем для отримання платежів, але не прив'язує запит до конкретної суми до моменту, коли платник її введе.
На відміну від PayPal Me, нові посилання створюються для конкретної транзакції. Користувач у застосунку PayPal обирає опцію створення посилання, вводить суму та копіює згенерований унікальний URL. Його можна вставити у чат, повідомлення чи особисту переписку.
Посилання є приватним і діє лише для цієї операції. Якщо протягом 10 днів платіж не буде прийнятий, воно автоматично анулюється. Відправник може надіслати нагадування або скасувати запит у будь-який момент.
Отримувач, відкривши посилання, переходить у застосунок PayPal, де може підтвердити або здійснити платіж. Перекази виконуються миттєво.
Найближчим часом у США PayPal Links отримають підтримку криптовалютних операцій. Користувачі зможуть надсилати Bitcoin, Ethereum, PYUSD та інші активи на гаманці PayPal, Venmo та інші сумісні криптогаманці, включно зі стейблкоїнами.
Спочатку функція доступна лише у США, але до кінця місяця її планують запустити у Великій Британії, Італії та низці інших країн. PayPal позиціонує нововведення як спосіб спростити одноразові платежі без необхідності пошуку профілю чи підтвердження облікового запису отримувача.
