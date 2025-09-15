Фінансові новини
«Правок буде багато». Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют
Верховна Рада не поспішатиме з ухваленням законопроєкту про оподаткування прибутків від криптовалюти, розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
Проєкт закону №10225-д про внесення змін до Податкового кодексу для врегулювання обігу віртуальних активів був ухвалений у першому читанні на засіданні 3 вересня.
Друге читання може взагалі не відбутися за чинного скликання Верховної Ради, попередив Гетманцев.
"Правок може бути й буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки, якщо буде достатньо обґрунтованої критики. Проблема з цим законом була в тому, що його ніхто серйозно не готував. Якби комітет не взявся за нього, то документ би не дійшов до першого читання. Той текст, який я як голова комітету отримав у березні, був неякісний - було враження, що він писався чатом GPT, з усією повагою до цього чату. Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки немає остаточної відповіді на питання, чи все там так, як треба", - сказав Гетманцев.
Депутат сказав, що це новий ринок, і він дуже боїться ухвалити закон з помилками.
"[До другого читання] ми готові змінювати все. Ну можливо, крім надання пільг - оподаткування для цих операцій буде звичайне за зразком операцій з цінними паперами. Напевно, це єдине, що я не готовий змінити. Усе інше, якщо це рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати. І ми не будемо поспішати з ухваленням цього закону. Навіть якщо повноваження цієї каденції Верховної Ради завершаться, то є перше читання, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді", - сказав він.
