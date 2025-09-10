Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
В Україні у межах програми «єОселя» з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Новий механізм набув чинності 10 вересня 2025 року. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.
Скористатися програмою можуть громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або зареєстровані на прифронтовій території.
Водночас вони та члени їхніх сімей не повинні володіти житлом на підконтрольній Україні території та не мали права власності на таке житло протягом останніх 36 місяців (виняток - житло на окупованій території, у зоні бойових дій або на території, де тривають бойові дії та працюють державні електронні сервіси).
За умовами програми, ВПО можуть отримати іпотечний кредит під 7% річних. Громадяни пільгових категорій - зокрема військовослужбовці ЗСУ за контрактом, представники сектору безпеки, медики, педагоги та науковці, зареєстровані на прифронтових територіях - можуть отримати кредит під 3%. Інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, також можуть розраховувати на кредит під 7%.
До житла також передбачені певні вимоги, зокрема воно не має бути дорожче 2 млн грн, а для ВПО - не старше 20 років тощо.
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку через застосунок "Дія", обрати банк-партнер і оформити кредит. Далі банк і Пенсійний фонд перевіряють документи та підтверджують право на компенсацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1980 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.09.25
|Золото зміцнюється на тлі бетів на зниження процентних ставок. У центрі уваги дані про інфляцію в США
|Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Японія наближається до рекордних максимумів після відставки прем'єр-міністра
|Долар тримається на плаву напередодні звітів про інфляцію. Бети на зниження процентної ставки в США залишаються незмінними
|Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, інвестори прогнозують зниження ставок
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр