05.09.25
14:44
Криптогігант Tether розглядає інвестиції в золотодобувну галузь
14:31 05.09.2025 |
Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether провів переговори про інвестиції у видобуток золота, прагнучи використати свої величезні доходи від криптовалюти на ринку дорогоцінних металів.
Про це повідомляє газета Financial Times.
За словами чотирьох джерел, компанія обговорювала можливості інвестування у весь ланцюжок поставок золота - від видобутку і переробки до торгівлі та роялті-компаній.
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно називає золото "природним біткоїном". "Знаю, що багато хто вважає біткоїн "цифровим золотом". Але я думаю в термінах біткоїна: золото - це наше джерело з природи", - заявив він у травні.
У консервативному секторі золотодобувної промисловості інтерес Tether сприйняли з подивом. "Їм подобається золото. Але я не думаю, що у них є стратегія", - сказав один із керівників галузі. Інший назвав Tether "найдивнішою компанією, з якою коли-небудь мав справу".
Tether управляє стейблкоїном USDT з ринковою капіталізацією $168 млрд і прибутком $5,7 млрд тільки за перше півріччя. Компанія також є одним з найбільших власників казначейських облігацій США, отримуючи дохід від відсотків за ними.
Крім того, Tether вже має великі запаси золота - $8,7 млрд у злитках, які зберігаються у сховищі в Цюріху і використовуються як забезпечення токена. У червні підрозділ Tether Investments купив міноритарну частку в компанії Elemental Altus (Канада) за $105 млн.
За словами джерел, Tether також веде переговори з кількома роялті-компаніями, які інвестують у шахти в обмін на частку майбутніх доходів. Компанія розглядає подальші угоди, зокрема додаткові інвестиції в Elemental Altus.
Окремо Tether обговорював угоду з Terranova Resources (Британські Віргінські острови), але безрезультатно.
Крім цього, компанія випустила токен XAUt, забезпечений фізичним золотом, однак його ринкова капіталізація ($880 млн) значно менша, ніж у USDT.
