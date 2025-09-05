Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Криптогігант Tether розглядає інвестиції в золотодобувну галузь

14:31 05.09.2025 |

Фінанси

 

Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether провів переговори про інвестиції у видобуток золота, прагнучи використати свої величезні доходи від криптовалюти на ринку дорогоцінних металів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами чотирьох джерел, компанія обговорювала можливості інвестування у весь ланцюжок поставок золота - від видобутку і переробки до торгівлі та роялті-компаній.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно називає золото "природним біткоїном". "Знаю, що багато хто вважає біткоїн "цифровим золотом". Але я думаю в термінах біткоїна: золото - це наше джерело з природи", - заявив він у травні.

У консервативному секторі золотодобувної промисловості інтерес Tether сприйняли з подивом. "Їм подобається золото. Але я не думаю, що у них є стратегія", - сказав один із керівників галузі. Інший назвав Tether "найдивнішою компанією, з якою коли-небудь мав справу".

Tether управляє стейблкоїном USDT з ринковою капіталізацією $168 млрд і прибутком $5,7 млрд тільки за перше півріччя. Компанія також є одним з найбільших власників казначейських облігацій США, отримуючи дохід від відсотків за ними.

Крім того, Tether вже має великі запаси золота - $8,7 млрд у злитках, які зберігаються у сховищі в Цюріху і використовуються як забезпечення токена. У червні підрозділ Tether Investments купив міноритарну частку в компанії Elemental Altus (Канада) за $105 млн.

За словами джерел, Tether також веде переговори з кількома роялті-компаніями, які інвестують у шахти в обмін на частку майбутніх доходів. Компанія розглядає подальші угоди, зокрема додаткові інвестиції в Elemental Altus.

Окремо Tether обговорював угоду з Terranova Resources (Британські Віргінські острови), але безрезультатно.

Крім цього, компанія випустила токен XAUt, забезпечений фізичним золотом, однак його ринкова капіталізація ($880 млн) значно менша, ніж у USDT.

Криптогігант Tether розглядає інвестиції в золотодобувну галузь
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес