Золото може підскочити до $5 тис. через ризики для незалежності ФРС - Goldman

09:59 05.09.2025 |

Фінанси

 

Ціна золота може наблизитися до $5 тис. за тройську унцію, якщо дії президента США Дональда Трампа підірвуть незалежність Федеральної резервної системи (ФРС), вважають аналітики Goldman Sachs.

Грудневі ф'ючерси на золото на біржі Comex у четвер дешевшають на 1%, до $3597,3 за унцію.

Від початку року дорогоцінний метал подорожчав на 35% за рахунок підвищеного попиту інвесторів на захисні активи. При цьому традиційні активи-"притулки", такі як долар і держоблігації США, просіли через політичну невизначеність і бюджетні ризики.

Останнім часом ринок стежить за атаками Трампа на керівництво Федрезерву, зокрема за його спробами звільнити члена ради керівників ФРС Лізу Кук. Цю справу зараз розглядають у суді.

"Сценарій із порушенням незалежності Федрезерву може призвести до зростання інфляції, зниження ринку акцій і довгострокових облігацій, а також підриву статусу долара як резервної валюти", - заявив Даан Стрейвен із Goldman Sachs.

Золото, з іншого боку, є "активом, цінність якого не залежить від довіри до інститутів", додав експерт.

Базовий прогноз банку передбачає зростання ціни золота до $4 тис. за унцію до середини 2026 року. Однак масовий відтік приватних інвесторів із доларових активів може підштовхнути котирування ще вище.

"Якщо 1% приватних вкладень у ринок US Treasuries перейде в золото, ціна досягне майже $5 тис. за унцію", - йдеться в повідомленні аналітиків Goldman.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

