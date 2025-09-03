Авторизация

FT: на ринку дорогоцінних металів у Лондоні протестують цифрове золото

12:50 03.09.2025 |

Фінанси

 

Всесвітня золота рада (WGC) готує запуск цифрового формату золота, який дасть змогу застосовувати дорогоцінний метал як повноцінний фінансовий інструмент, пише FT. Пілотний проєкт на ринку Loco London вартістю $900 млрд спрямований на створення нової моделі розрахунків і забезпечення угод.

Виконавчий директор WGC Девід Тейт зазначив, що оцифрування злитків дасть змогу використовувати золото на балансах банків для покриття маржинальних вимог і залучення додаткового прибутку. Новий інструмент, що отримав назву PGI (pooled gold interests), забезпечить можливість купувати та продавати частки у фізичному металі, що зберігається на сегрегованих рахунках.

Структура проєкту передбачає спільне володіння базовим золотом групою ключових учасників. За словами консультанта проєкту Аллана Гільда, до тестування долучаться провідні банки й торгові доми.

Запуск стане продовженням багаторічної програми WGC з цифровізації ринку золота. У січні 2025 року спільно з Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA) було запущено блокчейн-базу даних Gold Bar Integrity. Її призначення - відстеження походження злитків і підвищення прозорості галузі.

Однак деякі експерти сумніваються в готовності лондонського ринку прийняти нову систему. Директор з досліджень BullionVault Адріан Еш вважає, що золото вже виконує функцію надійного активу і не потребує додаткових форматів.

Проте WGC розраховує, що цифрова модель приверне інституційних інвесторів. В організації очікують, що цей крок створить новий тип угод поряд з наявними аллокованими та неаллокованими контрактами.

Попри історичне зростання цін на метал, більша частина золотих активів залишається пасивною. WGC сподівається, що новий формат зробить ринок ліквіднішим і ефективнішим, а також допоможе конкурувати з криптовалютами та стейблкоїнами, забезпеченими золотом.

За словами Тейта, впровадження цифрових злитків - це крок до формування єдиного стандарту, який змінить уявлення про використання золота у фінансовій системі.

Нагадаємо, ми писали, що Нацбанк України не має наміру додавати криптовалюту до переліку резервних активів.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, золото
 

