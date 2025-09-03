FT: на ринку дорогоцінних металів у Лондоні протестують цифрове золото

Всесвітня золота рада (WGC) готує запуск цифрового формату золота, який дасть змогу застосовувати дорогоцінний метал як повноцінний фінансовий інструмент, пише FT. Пілотний проєкт на ринку Loco London вартістю $900 млрд спрямований на створення нової моделі розрахунків і забезпечення угод.

Виконавчий директор WGC Девід Тейт зазначив, що оцифрування злитків дасть змогу використовувати золото на балансах банків для покриття маржинальних вимог і залучення додаткового прибутку. Новий інструмент, що отримав назву PGI (pooled gold interests), забезпечить можливість купувати та продавати частки у фізичному металі, що зберігається на сегрегованих рахунках.

Структура проєкту передбачає спільне володіння базовим золотом групою ключових учасників. За словами консультанта проєкту Аллана Гільда, до тестування долучаться провідні банки й торгові доми.

Запуск стане продовженням багаторічної програми WGC з цифровізації ринку золота. У січні 2025 року спільно з Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA) було запущено блокчейн-базу даних Gold Bar Integrity. Її призначення - відстеження походження злитків і підвищення прозорості галузі.

Однак деякі експерти сумніваються в готовності лондонського ринку прийняти нову систему. Директор з досліджень BullionVault Адріан Еш вважає, що золото вже виконує функцію надійного активу і не потребує додаткових форматів.

Проте WGC розраховує, що цифрова модель приверне інституційних інвесторів. В організації очікують, що цей крок створить новий тип угод поряд з наявними аллокованими та неаллокованими контрактами.

Попри історичне зростання цін на метал, більша частина золотих активів залишається пасивною. WGC сподівається, що новий формат зробить ринок ліквіднішим і ефективнішим, а також допоможе конкурувати з криптовалютами та стейблкоїнами, забезпеченими золотом.

За словами Тейта, впровадження цифрових злитків - це крок до формування єдиного стандарту, який змінить уявлення про використання золота у фінансовій системі.

Нагадаємо, ми писали, що Нацбанк України не має наміру додавати криптовалюту до переліку резервних активів.