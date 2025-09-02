«єОселя»: Українці отримали пільгових кредитів на житло від початку року на 8,4 мільярда

Українці з початку 2025 року оформили близько 4,6 тис. кредитів за програмою пільгової іпотеки "єОселя" на суму 8,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що за минулий тиждень було видано 265 позик на 477 млн грн:

* під 3% їх отримали 108 військовослужбовців і представників сектору безпеки, 16 медиків, 10 педагогів та 2 науковці;

* під 7% - 83 українці без власного житла, 40 ВПО та 6 ветеранів.

В регіональному розрізі, найбільше кредитів було надано:

* у Київській області - 70;

* у Києві - 52;

* у Львівській - 22;

* по 20 - в Івано-Франківській і Вінницькій областях.

За типом житла 163 кредити спрямовано на придбання житла на первинному ринку, з них 43 - на об'єкти на стадії будівництва; 102 - на вторинний ринок.