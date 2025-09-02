Авторизация

У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

10:35 02.09.2025 |

Фінанси

 

Національний банк України не підтримує ідею включення віртуальних активів (ВА) до складу міжнародних резервів та вважає таке рішення передчасним, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів", - наголосив він.

За словами Ніколайчука, наразі у світі відсутнє чітке та однозначне розуміння сутності й класифікації ВА, а також немає уніфікованого законодавчого врегулювання операцій з ними. Він зауважив, що хоча деякі країни включають такі активи до резервів, це радше є винятком.

Представник НБУ підкреслив, що включення криптоактивів до резервів може підважити процес євроінтеграції України.

"Європейський центральний банк має досить чітку позицію - він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними", - зазначив Ніколайчук.

Він також нагадав, що такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ.

Як повідомлялось, 10 червня 2025 року народні депутати зареєстрували законопроєкт №13356, що передбачає включення Нацбанком ВА до золотовалютних резервів. Проте, Ніколайчук заявив, що стосовно цього законопроєкту консультації з НБУ не проводились.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

