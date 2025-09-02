Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів
10:35 02.09.2025 |
Національний банк України не підтримує ідею включення віртуальних активів (ВА) до складу міжнародних резервів та вважає таке рішення передчасним, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів", - наголосив він.
За словами Ніколайчука, наразі у світі відсутнє чітке та однозначне розуміння сутності й класифікації ВА, а також немає уніфікованого законодавчого врегулювання операцій з ними. Він зауважив, що хоча деякі країни включають такі активи до резервів, це радше є винятком.
Представник НБУ підкреслив, що включення криптоактивів до резервів може підважити процес євроінтеграції України.
"Європейський центральний банк має досить чітку позицію - він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними", - зазначив Ніколайчук.
Він також нагадав, що такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ.
Як повідомлялось, 10 червня 2025 року народні депутати зареєстрували законопроєкт №13356, що передбачає включення Нацбанком ВА до золотовалютних резервів. Проте, Ніколайчук заявив, що стосовно цього законопроєкту консультації з НБУ не проводились.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ
|Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ
|Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи
|«єОселя»: Українці отримали пільгових кредитів на житло від початку року на 8,4 мільярда
|Європейські ринки акцій знижуються на даних щодо інфляції, торговельної невизначеності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3631 грн/$1
Бізнес
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі