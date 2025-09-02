Фінансові новини
Частка проблемних кредитів в банках України опустилася до рівня 2015 року, – НБУ
23:41 01.09.2025 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому - 26,1%. Водночас це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
"Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5%, до 1,45 трлн грн", - сказано в повідомленні.
При цьому обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.
Частка NPL фізичних осіб за сім місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу - на 4,8 в. п. до 34,1%.
У Нацбанку зазначили, що без урахування боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% - загалом у банківській системі.
Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року платоспроможні банки отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 2 вересня, на рівні 41,3722 грн/$, порівняно із 41,3203 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
