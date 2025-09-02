Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка проблемних кредитів в банках України опустилася до рівня 2015 року, – НБУ

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому - 26,1%. Водночас це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

"Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5%, до 1,45 трлн грн", - сказано в повідомленні.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Частка NPL фізичних осіб за сім місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу - на 4,8 в. п. до 34,1%.

У Нацбанку зазначили, що без урахування боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% - загалом у банківській системі.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року платоспроможні банки отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 2 вересня, на рівні 41,3722 грн/$, порівняно із 41,3203 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес