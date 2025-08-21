Авторизация

Українські банки видали 694 іпотечні кредити на 1,3 млрд грн у червні

16:51 21.08.2025 |

Фінанси, Економіка

 

У червні 2025 року українські банки видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, повідомила пресслужба Нацбанку.

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видання нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

Найбільше кредитів надали на первинному ринку - 397 договорів на 736,8 млн грн, з яких 109 - під заставу майнових прав на майбутню нерухомість. На вторинному ринку уклали 297 договорів на 536,4 млн грн.

Середня ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% - на вторинному.

Частка проблемних іпотек залишається на рівні 15%.

Лідером за кількістю виданих кредитів стала Київська область - 244 договори на 463 млн грн (36,4% від загального обсягу).

Далі йдуть Київ (126 договорів на 257,7 млн грн) та Львівська область (41 договір на 80,6 млн грн), Івано-Франківська область (32 договори на 57,3 млн грн) та Вінницька область (30 договорів на 47,4 млн грн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

