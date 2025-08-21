Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай розглядає введення юань-стейблкоїнів

 

Китай розглядає можливість дозволу використання стейблкоїнів, прив'язаних юанем для стимулювання ширшого впровадження своєї валюти у світі. Чутки про це з'явились ще минулого місяця. Це означає кардинальну зміну позиції країни щодо цифрових активів. Очікується, що Кабінет міністрів Китаю вже цього місяця може схвалить дорожню карту для поглиблення використання юаня для міжнародних платежів.

Очікується, що вище керівництво Китаю також проведе навчальну сесію вже наприкінці цього місяця, зосередившись на інтернаціоналізації юаня та стейблкоїнах, які стають популярними у всьому світі.

Країна заборонила торгівлю та майнінг криптовалют у 2021 році через занепокоєння стабільністю фінансової системи. Китай давно прагне надати юаню статус глобальної валюти, щоб скласти конкуренцію долару та євро

Частка юаня як глобальної платіжної валюти впала до 2,88% у червні - найнижчого рівня за два роки, згідно з платіжною платформою SWIFT. Натомість долар США займав 47,19% ринку.

Китай розглядає введення юань-стейблкоїнів
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес