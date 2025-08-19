Фінансові новини
Гривневі кредити для бізнесу подорожчали у липні до 16,9%, для населення - до 36,2%
12:31 19.08.2025 |
Середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору в липні підскочила на 1,4 відсоткових пункти (в.п.) - до 16,9% річних, останній раз дорожчими кредити були у квітні 2024 року, повідомив Національний банк України на своєму сайті.
За його даними, ставка валютних кредитів бізнесу збільшилася на 0,2 в.п. - до 5,9% річних, тоді як гривневих кредитів для населення - на 0,3 в.п., до 36,2% річних.
Щодо залучення депозитів юридичних осіб, то банки підняли середню ставку за ними за минулий місяць всього на 0,1 відсоткового пункту - до 10,2% річних, тоді як ставка депозитів для населення навіть зменшилася на 0,2 в.п. - до 10,9% річних
Ставки за валютними депозитами у липні залишилися майже незмінними: 0,7% - для бізнесу та 0,9% - для населення.
В той же час середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у липні зменшилася відразу на 0,7 в.п. - до 15,7%, у тому числі зменшилася ставка за кредитами овернайт - на 0,5 в.п., до 14,8% річних.
Як повідомлялося, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку на 1 в.п. - до 15,5% річних, але потім тричі зберігав її на цьому рівні, востаннє - у липні.
