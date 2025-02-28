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Поліція затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade
Поліція Одещини викрила та припинила діяльність шахраїв, які заснували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade.
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.
За матеріалами слідства, для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування ТОВ під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких - інвестаційна, і отримує надприбутки.
Як повідомляє поліція, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.
Спільники знаходили клієнтів у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Для заманювання людей на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
За даними слідства, протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели обшуки на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі затримано трьох осіб, їм повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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