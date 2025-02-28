Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поліція затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade

16:38 28.02.2025 |

Фінанси, Україна

 

Поліція Одещини викрила та припинила діяльність шахраїв, які заснували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

За матеріалами слідства, для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування ТОВ під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких - інвестаційна, і отримує надприбутки.

Як повідомляє поліція, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники знаходили клієнтів у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Для заманювання людей на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели обшуки на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі затримано трьох осіб, їм повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес