Долар прискорив падіння щодо євро, фунта та єни в очікуванні даних щодо інфляції в США

Долар США посилив зниження щодо основних світових валют у вівторок удень.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Напередодні долар помітно зміцнився завдяки підвищеному попиту на захисні активи на тлі ескалації близькосхідного конфлікту. Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок, що американські збройні сили відновлять морську блокаду Ірану. Це призвело до стрибка цін на нафту й спровокувало зростання побоювань, що світовим центральним банкам доведеться швидко підвищувати ставки для стримування інфляційного тиску.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ринок оцінює імовірність її підвищення в липні в понад 40% порівняно з 34,2% минулої п'ятниці.

У вівторок ринок очікує публікації даних про динаміку споживчих цін у США за червень. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що червнева інфляція сповільнилася до 3,8% з травневих 4,2%.

Напередодні член ради керуючих американського ЦБ Крістофер Воллер заявив, що ФРС, імовірно, доведеться підвищити ключову ставку найближчим часом, якщо дані щодо інфляції в США й надалі вказуватимуть на значний ціновий тиск.

"Якщо цього тижня ми знову побачимо високий показник базової інфляції в США, ФРС доведеться розглянути можливість жорсткості грошово-кредитної політики найближчим часом", - сказав він, виступаючи на заході в Нью-Йорку.

Увага інвесторів також прикута до виступу нового голови ФРС Кевіна Ворша в Конгресі. У вівторок його заслухає комітет з фінансових послуг Палати представників, у середу - банківський комітет Сенату.

Пара євро/долар за даними станом на 15:22 кч торгується на рівні $1,1413 порівняно з $1,1383 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта зростає приблизно на 0,3%.

Курс фунта також зростає на 0,3% і становить $1,3386 проти $1,3347 напередодні.

Вартість долара в парі з японською національною валютою знизилася на 0,2%, до 162,2 єни проти 162,46 єни за підсумками попередніх торгів.

