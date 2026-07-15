Долар продовжує дешевшати щодо євро та фунта

Курс долара США незначно коливається у парі з японською єною вранці в середу, а також продовжує знижуватися щодо євро та фунта стерлінгів, реагує на дані про різке уповільнення американської інфляції.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,14%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Напередодні долар сильно просів щодо основних світових валют після оприлюднення звіту Міністерства праці США, в якому зазначено, що споживчі ціни в країні в червні зросли на 3,5% у річному вимірі. Таким чином, інфляція різко сповільнилася порівняно з 4,2% місяцем раніше, коли показник був найвищим з квітня 2023 року. У місячному порівнянні ціни знизилися на 0,4%, продемонструвавши негативну динаміку вперше з травня 2020 року.

Ці дані знижують ймовірність жорсткості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) цього року. Наразі ринок оцінює ймовірність підвищення ключової ставки на 25 базисних пунктів на липневому засіданні приблизно в 17%, за даними CME FedWatch. До оприлюднення даних щодо інфляції оцінка такої ймовірності перевищувала 40%.

Тим часом голова ФРС Кевін Ворш напередодні заявив, що керівництво ФРС готове до рішучих заходів у боротьбі з підвищеною інфляцією.

"Якщо ми вживемо правильних заходів, а ми їх вживемо, то сплеск інфляції, що спостерігався останні п'ять років, залишиться в минулому", - зазначив Ворш у своїй промові в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США. У середу він виступить у банківському комітеті Сенату.

Пара євро/долар, за даними на 9:07 кч, торгується на рівні $1,1441 порівняно з $1,1421 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає 0,2%.

Курс фунта до долара також зростає на 0,2% і становить $1,3414 проти $1,3390 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною змінюється незначно і перебуває на рівні 162,19 єни проти 162,26 єни напередодні.

Долар у парі з офшорним юанем знизився на 0,1% і торгується на рівні 6,7684 юаня.

Як стало відомо в середу, ВВП Китаю у другому кварталі 2026 року зріс на 4,3% у річному вимірі - це найнижчі темпи з четвертого кварталу 2022 року. Зростання сповільнилося порівняно з першим кварталом, коли воно становило 5%. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували зростання ВВП на 4,5%.

Обсяг промислового виробництва в Китаї в червні зріс на 5,3% у річному вимірі - це найвищий показник з березня, а темпи зростання прискорилися порівняно з 4,5% у травні.

Роздрібні продажі в країні минулого місяця зросли на 1% у річному вимірі після падіння на 0,6% у травні. Експерти в середньому очікували зниження роздрібних продажів у червні на 0,1%.

