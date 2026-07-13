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Долар США зміцнюється щодо основних валют
10:09 13.07.2026 |
Курс долара США зростає у парах з євро, єною та фунтом стерлінгів у понеділок уранці.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
Підтримку долару як захисному активу надає посилення геополітичної напруженості після чергового обміну ударами між США та Іраном.
У неділю американські військові завдали четвертого за тиждень удару по Ірану, а іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у понеділок атакував об'єкти на військових базах США в Йорданії, Кувейті та Бахрейні. Одночасно Тегеран оголосив Ормузьку протоку закритою "до подальшого повідомлення" та наголосив, що його операції у відповідь тривають.
Ці події спровокували стрибок цін на нафту, посиливши очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.
На динаміку ставок також може вплинути звіт про динаміку споживчих цін у США в червні, який буде опубліковано у вівторок. Крім того, у п'ятницю стануть відомі остаточні дані щодо червневої інфляції в єврозоні.
Учасники ринків цього тижня очікують на перший виступ нового голови Федеральної резервної системи (ФРС) Кевіна Ворша в Конгресі. У вівторок його заслухає комітет з фінансових послуг Палати представників, у середу - банківський комітет Сенату.
Трейдери схиляються до думки, що ФРС підвищить ставки за підсумками одного з решти цьогорічних засідань.
Євро станом на 8:46 кч торгується на рівні $1,1401 проти $1,1417 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3380 проти $1,3401 за підсумками торгів у п'ятницю.
Вартість долара в парі з японською валютою зросла до 162,07 єни проти 161,70 єни за підсумками минулої сесії.
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