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АНАЛІТИКА

Валютні перекази до ЄС через поштових операторів дозволив Нацбанк України

16:07 14.07.2026 |

Фінанси, Економіка

У зв'язку із введенням мита на дрібні посилки в ЄС Національний банк пом'якшив валютні обмеження для перевізників

Національний банк Україні (НБУ) вирішив дозволити операторам поштового зв'язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам переказувати валюту за кордон. Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, 14 липня.

Йдеться про перекази для оплати митних платежів, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з увезенням посилок на територію Європейського Союзу.

"Пом'якшення стосуватиметься міжнародних поштових та експрес-відправлень з України та інших країн, послуги з доставки яких надають українські оператори-перевізники", - йдеться у повідомленні НБУ.

Зміни набудуть чинності 15 липня.

Вони стали необхідними, оскільки 1 липня Рада Євросоюзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро.

"Аналогічний режим для платежів з України, пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє з вересня 2025 року", - нагадали в НБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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