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НБУ вперше з початку червня витратив на валютні інтервенції менш як $1 млрд за тиждень
13:47 13.07.2026 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $273,1 млн, або на 23,9%, - до $871,2 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зменшилося до $104,0 млн з $177,8 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $415,9 млн.
На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило майже $34,1 млн проти $24,9 млн на позаминулому тижні.
Офіційний курс гривні до долара зміцнився з 44,5696 грн/$1 на початку тижня до 44,5155 грн/$1 наприкінці.
Така сама динаміка спостерігалася й на готівковому ринку, де курс долара упродовж минулого тижня зміцнився на 4-6 коп.: купівля - до 44,28 грн/$1, а продаж - до майже 44,68 грн/$1.
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