НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,87 грн/$1

Страхова компанія VUSO (ВУСО) за підсумками 2025 року сплатила понад 348 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Водночас загальний обсяг допомоги компанії Силам оборони України з початку повномасштабної війни наближається до 100 мільйонів гривень.