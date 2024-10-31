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Єна під тиском, оскільки Банк Японії зберігає ставки на колишньому рівні
08:14 31.10.2024 |
У четвер єна залишалася під тиском, оскільки Банк Японії зберіг наднизькі процентні ставки, в той час як долар США консолідувався напередодні даних по зайнятості і президентських виборів в США.
Цього місяця японська валюта зазнала сильного удару, оскільки дохідність долара та казначейських облігацій США коливалася навколо найвищих показників з липня.
У жовтні єна впала більш ніж на 6% і знаходиться на шляху до найбільшого місячного падіння по відношенню до долара США з листопада 2016 року.
Політичні потрясіння в Японії лише додали єні проблем, посиливши невизначеність щодо перспектив фіскальної та монетарної політики країни.
У четвер Банк Японії залишив процентні ставки незмінними і зберіг свій прогноз, що інфляція коливатиметься біля цільового показника в 2% в найближчі роки, сигналізуючи про свою готовність продовжувати згортати масивні монетарні стимули.
Аналітики розділилися в думках щодо перспективи додаткових підвищень процентних ставок до кінця року, зосередивши увагу на брифінгу голови Банку Японії Кадзуо Уеда, який відбудеться після засідання, щоб отримати підказки щодо темпів і термінів подальших підвищень ставок.
Курс єни знизився на 0,02% до 153,34 по відношенню до долара, практично не змінившись після рішення Банку Японії, оскільки він знаходився недалеко від тримісячного мінімуму 153,885, досягнутого в понеділок.
«Будь-яке зміцнення єни в даний час, швидше за все, буде результатом загального ослаблення долара США, якщо процентні ставки почнуть вирівнюватися», - сказав Шон Тео, трейдер з продажу в Saxo.
Нещодавнє зниження курсу єни може змусити багатьох трейдерів бути обережними, враховуючи, що надмірне ослаблення може привернути увагу японської влади, додав він.
Ринки отримали більше економічних даних з Китаю напередодні рішення Банку Японії: індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) Національного статистичного бюро Китаю в жовтні зріс вперше за шість місяців.
Офіційний індекс PMI зріс до 50,1 у жовтні з 49,8 у вересні, трохи вище 50-відмітки, що відокремлює зростання від спаду, і перевищив середній прогноз 49,9 в опитуванні Reuters.
Офшорний юань залишався стабільним, востаннє торгуючись на рівні 7,1309.
Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США закривають тиждень в п'ятницю напередодні президентських виборів у вівторок.
Деякі інвестори роблять ставки на перемогу кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, хоча він все ще йде стремено до стремена з віце-президентом Камалою Харріс за кількома опитуваннями.
Індекс долара, який вимірює курс валюти проти шести основних конкурентів, виріс на 0,08% до 104,17 після зниження напередодні. У вівторок він досяг максимального значення з 30 липня - 104,63.
«Дані за ніч підтвердили базову силу американської економіки, в основному підтримуючи те, що вже закладено в ціні, а не надаючи новий каталізатор для нового поштовху вгору», - пишуть аналітики Westpac в записці.
Зростання заробітної плати в приватному секторі США в жовтні різко зросло, як показали дані, опубліковані в середу, подолавши побоювання щодо тимчасових перебоїв через урагани і страйки.
Тим часом, окремі дані показали, що економіка США зросла на 2,8% в річному обчисленні в третьому кварталі, що трохи нижче, ніж 3%, які очікували економісти.
Євро знизився на 0,06% до $1,0849 після зростання до $1,0871 в середу. Регіональні дані по інфляції і ВВП єврозони виявилися сильнішими, ніж очікувалося в середу, що змусило трейдерів скоротити ставки на значне зниження ставок Європейським центральним банком в грудні.
Курс фунта стерлінгів склав $1,29445, знизившись на 0,13% за день.
Австралійський долар знизився на 0,02% до $0,6573 після того, як внутрішні роздрібні продажі у вересні не виправдали очікувань, збільшившись лише на 0,1%. Аналітики очікували зростання на 0,3% у вересні.
Новозеландський долар виріс на 0,04% до $0,5974.
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