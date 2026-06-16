Курс долара США слабо змінюється щодо єни, але зміцнюється щодо євро та фунта

Курс американського долара залишається стабільним щодо японської єни, а щодо євро та фунта стерлінгів зранку у вівторок зростає.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

DXY стабілізувався вище позначки 99,7 пункту. Напередодні індекс опускався нижче 99,4 пункту на тлі оптимізму щодо досягнення Вашингтоном і Тегераном домовленостей про врегулювання близькосхідного конфлікту, що підвищило апетит інвесторів до ризику та знизило попит на захисні активи, до яких відносять валюту США.

Офіційне підписання меморандуму про взаєморозуміння, який дозволить завершити бойові дії на Близькому Сході та відновити рух суден через Ормузьку протоку, заплановано на 19 червня.

Ціни на нафту впали на тлі обнадійливих новин, послабивши побоювання щодо прискорення інфляції та очікування жорсткості грошово-кредитної політики центральними банками.

У центрі уваги трейдерів цього тижня - засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке розпочнеться пізніше у вівторок і завершиться ввечері 17 червня. Воно стане першим для Кевіна Ворша на посаді голови американського ЦБ. Аналітики та учасники ринку переважно вважають, що ФРС збереже ключову процентну ставку в діапазоні 3,5-3,75%. Особливий інтерес для інвесторів становитимуть сигнали Федрезерву щодо його подальшої політики, а також оцінки перспектив американської економіки та інфляції в США.

Банк Англії оприлюднить підсумки чергового засідання у четвер, 18 червня. Експерти очікують, що британський регулятор також не змінюватиме базову ставку.

Тим часом Банк Японії у вівторок, як і очікувалося, підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів - до 1% річних. Це максимальний рівень за більш ніж 30 років (з вересня 1995 року).

Євро за даними на 9:07 торгується на рівні $1,1577 проти $1,1591 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3391 проти $1,3413 у понеділок.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,28 єни проти 160,34 єни напередодні.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7632 юаня порівняно з 6,7594 юаня напередодні.

