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Складність майнінгу біткоїна показала рекордне зниження більш ніж на 10%
09:25 16.06.2026 |
Складність майнінгу біткоїна знизилася на 10,09% - до 124,93 T. Про це свідчать дані сервісу CloverPool.
Після перерахунку середній хешрейт мережі становить близько 905,89 EH/s. Наступне коригування показника очікується приблизно через два тижні.
Одне з найбільших знижень за всю історію
За даними Galaxy Research, новий перерахунок став 11-м найбільшим зниженням складності майнінгу за всю історію біткоїна та другим за масштабом у 2026 році.
Показник зменшився зі 138,96 T до 124,93 T на блоці 953 568. Аналітики пояснили це падінням ціни біткоїна приблизно на 15% у червні, що суттєво погіршило економіку майнінгу та змусило частину учасників мережі вимкнути обладнання.
Через скорочення хешрейту поточний цикл із 2016 блоків тривав 15,6 дня замість стандартних 14, зазначили аналітики.
У компанії StandardHash зазначили, що загальний хешрейт мережі скоротився, фактично повернувши мережу до рівня, на якому вона перебувала рік тому - у червні 2025 року.
«Цей показник - результат жорсткої гри за правилами теорії ігор між майнерами по всьому світу - демонструє, під яким колосальним тиском через зростання витрат зараз перебувають майнінгові ферми», - підкреслили експерти.
У The Block нагадали, що складність майнінгу є відносним показником, який відображає, наскільки складніше знайти новий блок порівняно з найпростішим етапом в історії мережі.
Параметр автоматично перераховується кожні 2016 блоків - приблизно раз на два тижні. Його головна мета - підтримувати середній час створення одного блоку на рівні близько 10 хвилин незалежно від зміни сукупної обчислювальної потужності мережі.
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