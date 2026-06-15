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НБУ з 16 червня вводить в обіг банкноти 100 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

18:08 15.06.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) у межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!", повідомляється на сайті регулятора.

"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 грн розміщено зазначене патріотичне гасло, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року", - зазначив Нацбанк у пресрелізі.

Випуск банкнот номіналом 100 грн завершує оновлення банкнотного ряду гривні гаслом "Слава Україні! Героям слава!", яке регулятор розпочав у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.

Центробанк із 16 червня 2026 року розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн банкам України, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

У НБУ зазначили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення на модифіковані. Вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами попередніх років виготовлення та є обов'язковими до приймання за номінальною вартістю на всій території України.

Раніше в межах цього оновлення Нацбанк вже ввів в обіг модифіковані банкноти з цим гаслом: з 8 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 грн, з 23 серпня 2024 року - номіналом 50 грн, з 21 серпня 2025 року - номіналом 20 грн та з 25 лютого 2026 року - номіналом 200 грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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