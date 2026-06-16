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З початку року Фонд гарантування компенсував вкладникам банків-банкрутів ₴16,7 млн
12:09 16.06.2026 |
Вкладники банків, що ліквідуються, у січні - травні 2026 року отримали 16,7 млн грн гарантованого відшкодування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Зазначається, що від початку заснування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб понад 2 млн вкладників отримали виплати гарантованого відшкодування на загальну суму 105,1 млрд грн, із них на 16,7 млн грн - за п'ять місяців 2026 року.
За час повномасштабної війни ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Зауважується, що виплату гарантованого відшкодування Фонд гарантування вкладів здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 травня 2026 року кошти фонду складали 59,2 млрд грн.
Як повідомлялося, починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
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