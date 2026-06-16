Payoneer продають за $2,75 мільярда: покупцем стане фінтех із Канади

Канадська фінтех-компанія Nuvei купить міжнародну платіжну систему Payoneer. Про це вона оголосила на своєму сайті у понеділок, 15 червня.

Компанія купить всі випущені та розміщені акції Payoneer за $7,4 за акцію готівкою, що передбачає загальну вартість акціонерного капіталу у сумі приблизно $2,75 мільярда. Угоду вже схвалили ради директорів обох компаній, але її ще мають погодити акціонери та регулятори.

Завершення операції очікується в середині 2027 року.

"Угода поєднує провідні рішення Nuvei у сфері приймання платежів із можливостями Payoneer щодо міжнародних виплат, мультивалютних рахунків та глобальної банківської мережі. Також клієнти отримають доступ до механізмів розрахунків у режимі того самого дня або в режимі реального часу більш ніж на 150 ринках світу", - йдеться у повідомленні.

Payoneer співпрацює з провідними маркетплейсами, зокрема Amazon, eBay та Etsy, і володіє широким спектром ліцензій та дозволів у багатьох юрисдикціях світу, що допоможе Nuvei розширити глобальну присутність. Очікується, що угода також посилить можливості канадської компанії щодо розвитку агентської комерції (на основі штучного інтелекту), платежів у стейблкоїнах, а також вбудованих фінансових сервісів для цифрових платформ.

Зараз Nuvei працює більш ніж у 190 країнах, забезпечує локальний еквайринг на 52 ринках, підтримує 150 валют і понад 720 альтернативних способів оплати.