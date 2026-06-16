Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Payoneer продають за $2,75 мільярда: покупцем стане фінтех із Канади

Канадська фінтех-компанія Nuvei купить міжнародну платіжну систему Payoneer. Про це вона оголосила на своєму сайті у понеділок, 15 червня.

Компанія купить всі випущені та розміщені акції Payoneer за $7,4 за акцію готівкою, що передбачає загальну вартість акціонерного капіталу у сумі приблизно $2,75 мільярда. Угоду вже схвалили ради директорів обох компаній, але її ще мають погодити акціонери та регулятори.

Завершення операції очікується в середині 2027 року.

"Угода поєднує провідні рішення Nuvei у сфері приймання платежів із можливостями Payoneer щодо міжнародних виплат, мультивалютних рахунків та глобальної банківської мережі. Також клієнти отримають доступ до механізмів розрахунків у режимі того самого дня або в режимі реального часу більш ніж на 150 ринках світу", - йдеться у повідомленні.

Payoneer співпрацює з провідними маркетплейсами, зокрема Amazon, eBay та Etsy, і володіє широким спектром ліцензій та дозволів у багатьох юрисдикціях світу, що допоможе Nuvei розширити глобальну присутність. Очікується, що угода також посилить можливості канадської компанії щодо розвитку агентської комерції (на основі штучного інтелекту), платежів у стейблкоїнах, а також вбудованих фінансових сервісів для цифрових платформ.

Зараз Nuvei працює більш ніж у 190 країнах, забезпечує локальний еквайринг на 52 ринках, підтримує 150 валют і понад 720 альтернативних способів оплати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7828
  0,0349
 0,08
EUR
 1
 51,9413
  0,0965
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5856  0,00 0,01 45,0504  0,03 0,07
EUR 51,7060  0,01 0,02 52,3256  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8500  0,03 0,07 44,8800  0,03 0,07
EUR 51,9990  0,07 0,13 52,0204  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес