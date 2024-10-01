Долар зміцнився після того, як Пауелл відкинув бети на сильне зниження ставок

Долар США зміцнився проти основних конкурентів у вівторок після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вікинув бети на більш значне зниження процентних ставок.

Ієна стабілізувалася близько до середини свого діапазону по відношенню до долара за останній місяць, після двох днів волатильності, коли трейдери оцінювали нового прем'єр-міністра Японії і його кабінет.

Австралійський долар наблизився до максимуму понеділка після обнадійливих даних по внутрішнім роздрібним продажам.

Пауелл прийняв більш яструбиний тон у своїй промові на конференції в Теннессі, заявивши, що центральний банк США, швидше за все, продовжить зниження процентних ставок на чверть процентного пункту в майбутньому.

«Це не той комітет, який поспішає зі швидким зниженням ставок», - сказав він.

Трейдери як і раніше впевнені, що ФРС знову знизить ставки на наступному засіданні в листопаді, але знизили очікування зниження на 50 базисних пунктів (б.п.) до 35,4% з 53,3% днем раніше, згідно з даними CME Group FedWatch Tool.

«Двері для зниження ставки на 50 б.п. ще не зачинені, тому що якщо економічні дані залишаються на низькому рівні, то таке зниження є виправданим. Але Пауелл явно вважає, що ринки надто схвильовані» майбутніми скороченнями», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Минулого місяця ФРС розпочала цикл пом'якшення з більшого, ніж очікувалося, скорочення на півпункту.

Виступ Пауелла відбувся напередодні тижня насиченого даними зі США, включаючи індекс ділової активності у виробничому секторі Інституту управління поставками у вівторок і звіт по невиробничому сектору в четвер, після чого в п'ятницю будуть опубліковані потенційно вирішальні щомісячні дані по зайнятості в США.

Якщо в цьому місяці дані по невиробничому сектору ISM і звіт по зайнятості знову перевищать очікування, долар може побачити «пристойний відскок» вище, перш ніж в кінцевому підсумку відновити своє падіння, сказав Сімпсон.

Станом на 06:03 EET індекс долара додав 0,1% до 100,82, після зростання на 0,3% в понеділок.

Долар виріс на 0,45% до 144,27 ієни.

Шігеру Ісіба, якого мають затвердити новим прем'єр-міністром Японії, розглядається ринками як яструб монетарної політики, незважаючи на нещодавнє пом'якшення риторики щодо необхідності нормалізації політики.

У п'ятницю він переміг на виборах лідера своєї партії, і тепер намагається об'єднати партію, призначивши позачергові загальні вибори на 27 жовтня.

Протокол вересневого засідання Банку Японії показав у вівторок, що політики обговорювали необхідність обережності щодо короткострокових підвищень процентних ставок, які не матимуть значного впливу на ринок.

«З відставкою Кісіди і приходом Ісіби, схоже, що політика залишається незмінною», - сказав Енді Джі, старший валютний стратег InTouch Capital Markets, - »У короткостроковій перспективі (підвищення процентних ставок) не відбудеться.

«У короткостроковій перспективі це означає, що «голубиний» курс Банку Японії отримає благословення уряду, а поточна торгова стратегія по USDJPY - купувати на падіннях».

Євро торгувався недалеко від тижневого мінімуму понеділка після того, як інфляція в Німеччині знизилася до найнижчого рівня з початку 2021 року, що посилило спекуляції про ще одне зниження ставки в цьому місяці.

Курс євро майже не змінився і склав $1,113575 після падіння до $1,1113 на попередній сесії.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила парламенту, що «останні події зміцнюють нашу впевненість у тому, що інфляція своєчасно повернеться до цільового рівня», і це має бути відображено в політичному рішенні від 17 жовтня.

Австралієць виріс на 0,09% до $0,69185, повернувшись до 1-1/2 річного піку в $0,6943, досягнутого в понеділок після того, як австралійські роздрібні продажі зросли більше, ніж очікувалося в серпні.

Ківі торгувався на рівні $0,6322, що на 0,47% нижче.